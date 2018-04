COLUMNA Retacitos 29-04-18

A partir del 1° de julio el Fondo Monetario Internacional, comenzará aplicar un nuevo marco regulatorio, para evaluar de manera “más sistemática” la corrupción en los 189 países miembros, advirtiendo que tambien de evaluará la inestabilidad en la gobernabilidad, asegurando en un comunicado que “las debilidades del gobierno (…) generalmente abren las puertas a la corrupción”.

Por supuesto que no hay que ser un experto analista internacional, para llegar a la conclusión de cuales son los países a los cuales el FMI les aplicará la lupa en forma prioritaria, por cuanto en la institución multilateral, existe el convencimiento de que el flagelo de la corrupción “socava el crecimiento, la inversión y los ingresos fiscales”. Es evidente que esta decisión del FMI tiene ya destinatarios conocidos.

Insólito. Como consecuencia de una supuesta operación morrocoy, que al parecer, tienen los trabajadores de Corpoelec Lara, desde hace alrededor de cinco meses la corporación no entrega solvencias a los clientes, lo que se ha convertido en un grave problema, ya que muchas empresas y personas naturales, se han visto impedidas de realizar trámites en organismos públicos, porque les exigen como requisito sine quanon, la fulana solvencia. No quisiéramos pensar mal, pero hemos llegado a creer que pudiera tratarse de una estrategia de alguna “mano peluda” dentro de Corpoelec, con la finalidad de lograr que, quienes tengan necesidad urgente del documento, se vean obligados a bajarse del equino, para poder obtenerlo, pero todos los indicios conducen a que por allí van los tiros, a menos que demuestren lo contrario.

Aquellos venezolanos que esperaban que los “cascos azules” vinieran a resolvernos nuestros problemas, se quedarán con los crespos hechos, ya que esto no está entre los planes de los gringos, quienes han estado actuando de manera más inteligente y estratégica, ya que se han estado instalando puestos militares en las zonas fronterizas de Colombia, Brasil y Guyana, es decir que no nos van a invadir con los marines, sus portaviones y su armada, pero es evidente que además de las sanciones económicas y financieras que nos están aplicando, ya nos tienen rodeados por todas partes, sin hacer mucha bulla y con el apoyo de los países vecinos.

El desastre en el que se ha convertido la ciudad con la nueva administración regional y municipal, es innegable. Las calles y avenidas llenas de huecos, así como también las aceras, la oscuridad en las vías es total, la inseguridad personal no tiene parangón, e incluso comentan que son muchos los larenses que están anhelando la administración de la Profe Amalia Sáez, ya que durante gestión la ciudad no estaba tan anarquizada. El desencanto y la frustración de la población ha llegado a tal extremo, que ahora a Carmelina la llaman “La Invisible”, no se ve por ninguna parte y solo aparece cuando reparte las cajas y combos Clap. Ciertamente Lara no ha tenido mucha suerte durante esta revolución.

Obtener un pasaporte nuevo en Venezuela, se ha convertido en una “misión imposible”, porque a pesar de los esfuerzos que supuestamente han estado haciendo las autoridades del SAIME, no han podido poner coto a quienes se ofrecen, por tener complicidad interna, a sacarlo en forma express mediante un pago que va desde 1.000 hasta los 3.000 dólares y si se trata de algún asiático, el monto puede llegar hasta los 5.000 dólares. Si el usuario hace todos los trámites y adelanta las gestiones, le cobran US$ 1.000, pero si quiere que el “contacto” realice todo el procedimiento interno, hasta recibir el documento en su mano, entonces el monto es de US$ 3.000. La realidad es que no hay libretas para otorgar pasaportes nuevos, y los pocos que existen están bajo el control de quienes cobran estas tarifas, sistema que opera en todo el país. ¿Qué talco?.

Gran satisfacción produce observar que por fin salieron algunos dolientes del Liceo Rafael Villavicencio, en Barquisimeto, en las personas de un grupo de egresados de la institución, que se han propuesto rescatar sus instalaciones, que están en total abandono. En esta sección, lo veníamos denunciando, por eso nos recuerdan que la actual burgomaestre de Palavecino egresó de este liceo, llegó a ser jefa de la Zona Educativa en varias oportunidades, y muchos se preguntan: ¿Cómo permitió que algo así pudiera ocurrir contra una institución emblemática de Barquisimeto, Lara y Venezuela; también Milagritos la esposa del silencioso, también egresó de allí, docente en educación física, y en su época de liceísta muy destacada Volibolista. No hay derecho a tanta indiferencia.

De pronóstico reservado el caso del ecocidio en el Río Turbio de Barquisimeto, el cual se realiza a la vista de todo el mundo, donde incluso tienen hasta una pala mecánica para llenar los camiones de arena, nadie sabe quien o quienes son los responsables, tampoco cual es el destino del producto extraído y menos quien se está quedando con el dinero que esto produce. Al parecer, uniformados de un cuerpo castrense son los que se ocupan de llevar el control de los camiones que llegan vacíos y se van llenos, así como también, cuantos viajes hacen al día. A todas estas el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas no se ha dado por enterado, aun cuando el caso es público y notorio, registrado en los medios regionales. Sería interesante averiguar, si algún rojo rojito, está por detrás de este negocio redondo.

Muchas interrogantes se han producido en torno al suceso ocurrido en una conocida criadora de pavos y procesadora de embutidos, ubicada en el estado Vargas, donde al parecer hace un par de semanas, un grupo de personas vecinas a la zona, agobiados por el hambre, intentó tomar las instalaciones en busca de comida, siendo repelidos por las autoridades, caso que se ha mantenido en mayor secreto. Por twitter se publicó muy discretamente, que supuestamente en esta acción hubo tres personas fallecidas, pero de acuerdo con las denuncias de personas que dizque participó, el número es mucho mayor, pero ni las autoridades regionales ni las nacionales, han dicho esta boca es mía.

El jefecito del CLEL está en la obligación de aclarar los señalamientos hechos públicamente en su contra, por la señora que supuestamente distrajo recursos de la institución, quien habría amenazado que si ella se va, él también se irá, recordando el choque de una camioneta del Consejo, el pasado mes de diciembre, cuando dizque estaba en condiciones etílicas deplorables, daños por los cuales ella tuvo que pagar varios millones que en ningún momento fueron justificados; así que cuando la llamaron se presentó como si no hubiese quebrado un plato y dijo que daría los nombres de todos los que recibieron transferencias, porque tiene mucho que contar, lo que tiene al personaje a punto de infarto.

Por cierto, aseguran que los parlamentarios de la oposición en el CLEL, hacen el papel de jarrones chinos, solo sirven de adorno, ya que nada les importa. Los trabajadores denuncian que Carmelina se los metió en el bolsillo, cuando les vendió el combo de Mi Casa bien Equipada, incluyendo línea blanca y marrón y les calló la boca. El Boby se fue con Nerso a buscar su combo, mientras que el comunista Car, se fue con el copeyano Leotor a buscar el suyo, mientras tanto los empleados robados y estafados por segunda vez, y ellos arrastrándose por una nevera, una lavadora y un aire acondicionado, con el cual a todos les colocaron su “bozal de arepa”.

Aseguran que Mercabar no ha escapado de la manipulación y de los negociados con los precios de los productos que allí se comercializan, de acuerdo con lo que revelan las personas que hacen vida activa en esa zona.

En efecto, uno de los modus operandi que estarían aplicando, es que si a un consumidor le ofrecen una caja de un producto de los que escasean, al parecer se lo facturan por 540 mil bolívares, pero por debajo de cuerda tiene que pagar 5 millones 400 mil bolívares, si no acepta no se lo despachan. Dicen los trabajadores que esto lo saben los concejales, el burgomaestre achocolatado y por supuesto los uniformados que allí operan, pero todos reciben parte de la torta y por lo tanto, nadie toca el tema.

A nivel político regional se preguntan, cómo es que el MAS, organización política que todos saben, nunca ha sido un partido donde abunden los recursos económicos; tampoco en los últimos gobiernos, han tenido cargos importantes como para llegar a la conclusión que hicieron sus ahorros y ahora los están utilizando, en el marco de la actual campaña electoral, aparece de la noche a la mañana instalando dos enormes y costosas vallas en el norte y en oeste de la ciudad, promocionando la candidatura del sargento de Nirgua. En la esquina de los lamentos aseguran que pareciera que el apoyo de esta organización al candidato, al parecer estaría condicionado a que les financien los mecanismos para poder tener presencia, de lo contrario pasarían desapercibidos. En otros términos, se les estan viendo las medias.

Los venezolanos tenemos que estar muy atentos en torno a los resultados de la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos, esta semana, por cuanto aseguran los analistas internacionales, que no se puede descartar que en este encuentro ya se pueda contar con los votos necesarios de los países para aplicar en Venezuela la Carta Democrática, ya que se recuerda que en la última reunión hubo 19 votos a favor, 10 abstenciones y dos votos en contra, de allí que se pudiera pensar que el hecho de haber convocado a esta reunión extraordinaria, es una señal de que los votos necesarios para tomar esta medida, están completos. Así que hay que estar “moscas”.

A propósito, ante la indiferencia con la cual el gobierno ha venido recibiendo las recomendaciones de distintas organizaciones y países del mundo, de suspender las elecciones del 20M, por cuanto las mismas no serán reconocidas, por no cumplir con lo establecido en la normativa vigente y haber sido convocadas por la ilegitima ANC, no se descarta que EE.UU. decida suspender la venta de aditivos para la elaboración de la gasolina a Venezuela, lo que se estaría evaluando con mucha seriedad por el gobierno de Trup, así que este es otro tema, que de por si ya es álgido y que tiene a varias regiones del país sin combustible, si se concreta esta acción, entonces tendremos que parar los vehículos.