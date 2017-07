En comunismo se muere de hambre.

¿Porqué cayó la Unión Soviética?, fundamentalmente

porque el comunismo había fracasado económicamente, y no podía

mantener a Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Alemania

Oriental, Ucrania, y toda la gente que quedaba en el lado este de la

cortina de hierro, el muro de Berlín y países Bálticos . La utopía de

Lenin, Mark, Engels, Trosky, Stalin y siguientes autócratas como

Nikita Jrushchov, Brezhnev, e incluso Mijaíl Gorbachov, donde el

Estado se hacía cargo de toda la vida y destino de millones de seres,

defraudó a los depauperados habitantes sobrevivientes del drama de

dos guerras mundiales y la ocupación Rusa tras el pacto de Varsovia.

Aproximadamente cincuenta millones o más, murieron por la hambruna,

enfermedades, epidemias, frío, desapariciones, trabajos forzados, o

en prisiones como los gulags de Siberia donde enviaban a los

disidentes ‘soviéticos. Este sistema se había sostenido en la teoría

de la represión (marxista) y la lucha de clases (dictadura del

proletariado), el terror que infundían era la clave para castigar a

los enemigos del pueblo, opositores, la tortura y la ejecución sumaria

eran la táctica disuasoria para mantenerlos callados. Toda la variedad

de masacres fueron empleadas por el ejército rojo, y las diferentes

policías políticas (Checa, OGPU, NKD). El campesinado fue obligado a

organizarse en granjas colectivas (koljós) o granjas estatales

(sovkhos), los líderes estimaron que el re emplazo de las granjas

individuales (propias) incrementarían las reservas de alimentos y

abastecerían a la población urbana, así como la oferta de materia

prima para el ambicioso programa de industrialización. Todo ello

comenzó en 1927 y al principio tuvo sus recompensas por el gran

reparto de granos. Pero las personas organizadas en comunas se

quejaron de los bajos salarios, las pobres reservas para alimentar sus

familias y animales de crianza, la carente atención social y

sanitaria, se resistieron a la ´política de colectivización, la

repuesta del gobierno de Stalin fue mayor represión, cárcel y

deportación para más de 10 millones de colectivos. La historia del

comunismo soviético siguió enmarcada en el genocidio, limpieza étnica,

deportaciones masivas, como forma de contener a pueblos enteros

insatisfechos aún en la era post Stalin. El muro de Berlín fue

derribado por una poblada el 9 de Noviembre de 1989, producto de

muchos factores y protagonistas, el fin de la guerra fría, pero

principalmente porque los rusos dejaron severamente empobrecidos a

toda la Europa del Este. Es que el resultado final de tantas mentes

con esa idea maléfica, brutal y estúpida, en 45 años, no fue más que

miseria y muerte. El comunismo no funciona. En nuestra Venezuela

tenemos casi 20 años con un comunismo disfrazado de social democracia,

cada día mayormente carcelario, fuertemente represivo, empobrecedor,

corrupto, narcotraficante, sangriento, donde la impunidad campea

alegremente. Imita al castrismo cubano, a Nicaragua, Vietnam, Corea

del Norte, y otras tantas satrapías para burlarse y violar las leyes.

Hoy no le calza la Constitución chavista, y un minoritario grupúsculo

respaldado por militares corrompidos pretende sostenerse en el poder,

como sea, echando más fuego en el asador, convocando a una Asamblea

Constituyente, saltándose la legitimidad, para impedir que el

comunismo impuesto por Chávez y sus secuaces se derroque a sí mismo.

Pero la oposición democrática ya se expresó en una voluntad

intransferible el 16 de Julio: No hay marcha atrás, el gobierno de

Maduro se va, completo, será sustituido por uno de transición, se

rescata el hilo constitucional hasta la convocatoria a elecciones

libres. Se le exige a las Fuerzas Armadas colocarse al servicio del

Pueblo, como debe ser y punto. La calle está que arde, y quema.

Euro Barrios Torres CI 3.315.276