Opinión Con ánimo renovado y a casa llena-Asamblea de Fedenaga Nº54

Pocos días hace de haberse celebrado la 54 Asamblea Eleccionaria de Fedenaga, “FEDERACION NACIONAL DE GANADEROS DE VENEZUELA”, a casa llena y bien renovados, lo supo hacer el Presidente Saliente Carlos Albornos y su fuerte, leal equipo, siempre dando un paso al frente en el momento de luchar por las causas nobles y dignas que es nada más y nada menos que producir para el país lo más sagrado que necesitamos para la vida, alimentos y mas alimentos.

¿Quiénes son lo más necesarios en el mundo? los que producen alimentos, son un gran soporte hasta para los gobiernos aunque crean que no necesitan de nada ni de nadie por ser tan soberbios, pero cuando se trata de hambre bien lo saben “que barriga llena y corazón contento”, ”que amor con hambre no dura”, “que el amor entra por una ventana y el desamor sale por el portón”, los que golpean a quienes producen comida lanzan ataques injustos y toman como enemigos a quienes les ayudan a solucionar los problema en vez de ser su mejor aliado.

Al nuevo Presidente Señor: Armando Chacin y su nueva junta directiva les auguro mucho éxito, no dudo que así va hacer pues es un experimentado empresario, conozco su lealtad, respeto amplio, asertivo, de respuesta rápida y discurso fácil, lo digo por sus posiciones y condiciones en el gremio, esto lo comento con propiedad por haber estado en el directorio en diferentes o variadas posiciones durante casi 18 años, puedo dar fe de lo antes dicho, por ello no hay razón para dudar que Fedenaga sigue bien representada, adelante Armando, no importa que el camino sea largo y culebrero, hable pasito pero no sin olvidar de cargar el garrote en la mano, necesitamos acciones positivas y no gritos.

Debemos trabajar por Fedenaga hasta el cansancio y aportar hasta donde nos duela, son muchos años de su existencia en honor a aquellas personas que la fundaron, es ahí donde debemos inspirarnos para que cada día se fortalezca más que sus discursos sean de invitación y no de confrontación, hacerles saber a los gobernantes que están para poner orden, legislar, cobrar impuestos y proteger a la ciudadanía.

Jamás para ser empresarios ni decirle a los empresarios como hacer las cosas e igualmente, los empresarios no ser gobierno, cuidémonos de aquello: “ que cuando una nación pierde el espíritu es porque sus gobernantes han atropellado la fe y la esperanza”, afortunadamente eso no tiene cabida ante tan férrea voluntad del empresariado del campo que solo aporta no pide.

El 99% de los habitantes de este país ante la grave situación que estamos viviendo con una inflación de 128% mensual y una calculada en un millón y medio a finales de año, pero esto no es todo, el golpe más certero al corazón, al alma, al espíritu y a nuestro sentimiento es cuando oímos que somos un país de mendigos, miserables y bueno para nada, esa es la triste y degradante opinión de varios o muchos países tienen de nuestro país verdaderamente rico, pero da la impresión de aquello que reza así “ que cuando los gobernantes ponen la ideología primero que la prosperidad esa nación está condenada al fracaso”.

Compañeros del gremio la tarea que nos espera es ser pioneros de las alianzas que puedan superar el odio, el rencor y la venganza, vamos todos por la recuperación del país de la manera más armoniosa, me escucho amigo Armando y demás integrantes. Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.