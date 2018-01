¿Cosechar sin Sembrar? – 60 AÑOS DE LA CAIDA DEL DICTADOR MPJ

En 1945 terminaba la IIa. Guerra Mundial y los líderes políticosen Japón, Alemania del Oeste; y en Italia mediante una Asamblea Nacional Constituyente Originaria, crearon el Estado Federal Descentralizadi “EFD”, muro de contención efectivo contra el comunismo.

En Venezuela, desde la colonia española, los Libertadores el Estado Federal Centralizado “EFC”y los gobiernos militares del siglo XIX y mitad del XX, gobernaron con un “EFC” socialdemócrata en el Pacto de Punto Fijo firmado, por los dirigentes de los partidos Acción Democrática, Copei y URD donde se comprometían a respetar el resultado de las elecciones y daban todo el poder al Presidente.

En los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, CAP, Luis Herrera, lograron reeducar a los militares a su papel democrático y de defensa de la Patria, contra la invasión cubana y la guerrilla. Surgieron y se formaron líderes que durante los cinco primeros gobiernos de la llamadaIVa. República, bien que mal, aún siguiendo los principios del EFC, dieron cauce a una serie de mejoras en la educación, en lo social, en el pleno empleo, etc… que -valoro y resalto- y,progresivamente la inmensa mayoría de los dirigentes de los partidos políticos perdieron su visión de las masas, las olvidaron,incrementándose el desprestigio de lo “verdaderamente político” en los gobiernos de Caldera II y CAP II, abandonando al pueblo, sus reclamos y necesidades.

Desde 1999, Venezuela está oprimida y destruida gracias al EFC comunista-castrista y es víctima de una invasión acordada, por los gobiernos chavistas,de 60.000 cubanos y una guerra de destrucción que ha causado muerte y ruina equivalente a la II Guerra Mundial.En este inicio del 2018, el gran escollo a la solución del desastre son los individuos de la MUD que desean y buscan en República Dominicana “elecciones libres y justas para llegar a tener un nuevo gobierno”, que sueñan con ganar. Pero esto no resuelve el problema, lo deja intacto. Fingen ignorar “cual” es el origen estructural de la crisis. Jamás “lo mencionan” a pesar de que lo sufrieron en carne propia cuando el EFC adecopeyano se les murió en 1983 (viernes negro) y en 1989 (caracazo) ¿Con qué respondieron?: con un “apego irracional al centralismo” despreciando las reformas profundas propuestas por la COPRE y otras voces autorizadas que pedían una amplia reforma constitucional, descentralizadora del “obsceno poder” en manos del Presidente. El establecimiento político respondió con tímidas y mezquinas reformas ( elección de gobernadores, alcaldes y transferencia de algunas competencias de Caracas a los Estados y Municipios) que implementó R.J.Velazquez y eliminó Chávez a partir de 1998. Ante la convocatoria de la prostituyente, muchos de los que se creen dueños de la oposición se han lanzado como candidatos:¿Sabránlo que el Libertador expuso sobre el “EFD”?

Los dirigentes de la oposición venezolana, anteel fraude comunista:¿sabenque el origen estructural de la crisis es el“EFC”? y al lanzarse como candidatos lo quieren perpetuar?. Rómulo Betancourt, escribió en su famoso libro VENEZUELA, POLÍTICA Y PETROLEO: “Al pueblo de Venezuela hay que introducirle el Socialismo poco a poco y con vaselina, sin la palabra hedionda a azufre que es Comunismo”.

La vaselina la suministró Antonio Gramsci (1891-1937), comunista italiano, autor de la doctrina de la “tiranía blanda” basada en la “hegemonía político/cultural” que definió así: “ “Los métodos stalinistas de violencia” no funcionan en occidente; se debe apelar a la “hegemonía” y no a la dominación por medio de la fuerza, sino más bien mediante ideas e instituciones que aparentan tener sentido común, puestas en práctica por intelectuales, figuras influyentes ganados por la vanidad, la conveniencia o la ambición, y/o operarios intelectuales que trabajan con la gente; y el uso constante de los medios de comunicación social”… ¡Cómo implantó el chavismo esta vaselina!… aunque el 15 de Enero de 2018, asesinaron con un tiro en la frente a Oscar Pérez y sus acompañantes aunque, pública e internacionalmente, vimos que se rendían…

Yo creo en la fe y esperanza de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere,ante la profusión de candidatos a las elecciones presidenciales, una Patria mejor, como “EFD” con“Autonomía”municipal y estadal en la político, económico, social, educativo, judicial, etc…verdaderos gerentes, “servidores”de los ciudadanos.