¿Cosechar sin Sembrar?

¿QUINES ESTAN EQUIVOCADOS…:

SIMON BOLIVAR O LOS GOBERNANTES ACTUALES (Parte 4)

En los dos últimos domingos expusimos 11 Principios y Valores para una República deudadanos. Continuamos este domingo con 3 más, de importancia capital desde el punto de vista ciudadano y de política republicana.

12.- El trabajo y el saber.

Decía Bolívar: “He pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad, se alcanza lo más difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices. Poniendo restricciones justas y prudentes en las asambleas primarias y electorales, ponemos el primer dique a la licencia popular, evitando la concurrencia tumultuaria y ciega que en todos tiempos han imprimido el desacierto en las elecciones y ha ligado, por consiguiente, el desacierto a los magistrados, y a la marcha del gobierno; pues este acto primordial, es el acto generativo de la libertad o de la esclavitud de un pueblo”.

13.- Atribuciones del Ejecutivo y Jueces

“Cuando deseo atribuir al Ejecutivo una suma de facultades superior a la que antes gozaba, no he deseado autorizar un déspota para que tiranice la República, sino impedir que el despotismo deliberante no sea la causa inmediata de un círculo de vicisitudes despóticas en que alternativamente la anarquía sea reemplazada por la oligarquía y por la monocracia. Al pedir la estabilidad de los jueces, la creación de jurados y un nuevo código, he pedido al Congreso la garantía de la libertad civil, la más preciosa, la más justa, la más necesaria. En una palabra, la única libertad, pues sin ella las demás son nulas”.

14.- Federación Descentralizada

El pensamiento federal de Bolívar está establecido en la “Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño. Cartagena de Indias, diciembre de 1812 así: “ El sistema federal, bien que sea el más perfecto y más capaz de proporcionar la felicidad humana en sociedad es, no obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes Estados pues:.

* Generalmente hablando, todavía nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud de ejercer por si mismos y ampliamente sus derechos,

* porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano: virtudes que no se adquieren en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y deberes del ciudadano, y…

* porque estamos en guerra y no tenemos instituciones que la fomenten y construyan” (Esto último lo señaló en el Convreso de Angostura)

Sin embargo, en “El Pensamiendo del Libertador!, Tomo I, de Ignacio Guzmán Noguera, págs. 325 a 330, Simón Bolívar en carta dirigida al general Tomás de Heres habla “de formar la gran federación de 6 Estados bajo la dirección de un jefe común.”, y a los generales F.de P. Santander y Antonio Gutierrez, sobre la federación de Estados Americanos.

Reflexión:

Les decía a los diputados y gobernantes de aquel entonces y nos lo dice ahora. Se trata de trabajar: Por y Para la Democracia Venezolana con Ética, Equidad y Justicia Social”. ¿Por qué nuestros gobernantes y políticos adjuran de los auténticos principios liberales del Libertador y se autonombran “bolivarianos? ¿Por qué, en la medianoche del jueves 14 y las primeras horas del viernes 15 de Julio de 2010, Chávez ante los restos del Libertador, en vez de llorar y expresarlo en su twitter, no le preguntó a esos restos y al alma de Simón Bolívar: “que tengo que cambiar “yo” en la forma como gobierno?” ¿Qué cree Ud., mi lector que le respondería Simón Bolívar?

Por lo que vimos y oímos del 10 al 15 de abril de 2010 y la forma de gobernar hasta hoy, no fue así pues los sucesores abusan del poder violando la Constitución y destruyendo el país. Siguen haciendo lo que les viene en gana.

¿Quiénes están equivocados: los gobernantes, los políticos o Simón Bolívar?