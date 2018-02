¿Cosechar sin Sembrar? – ¿MADURO DUERME COMO UN BEBÉ?

Ha pasado un mes y 3 días del año 2018 y, cada día, los ciudadanos venezolanos nos sentimos que vamos de “mal” a “peor”, mientras el inefable autodenominado presidente obrero dijo,en cadena nacional el 31 de diciembre de 2017: “duermo como un bebé.”

Desde ese momento, recopilé “hechos” sobre ataques a los ciudadanos, actuación de militares, debacle en PDVSA,imposiciones violatorias a la Constitución que necesitarían bastantes cuartillas y, debido al tamaño máximo de los artículos de “Opinión” del Impulso, expongo los más importantes, demostración de que estamos en una dictadura comunista y militar:

1.- Ese mismo día de fin de año 2017, anunciaba el séptimo “aumento”(sic) del salario mínimo.

2.- Esa misma noche, en el Km “0” de la carretera de El Junquito, un grupo de vecinos hacían colas, ansiosos, para optar a un pernil cuando un grupo de GNB llegaron al lugar, en evidente estado de embriaguez, disparando a diestra y siniestra. Uno de los efectivos disparó a la cabeza de una mujer de 18 años que tenía cinco meses de embarazo,yaunque la llevaron a servicios de urgencia,murió.

3.- El 1 de enero, en Puerto Ordaz, unos malhechores le dispararon en el pecho a un médico anestesiólogo de 45 años edad para robarle la camioneta y a su esposa le dispararon un balazo en la mandíbula; pese a que trasladaron de urgencia al galeno a una clínica fue imposible salvarle la vida.La noche de ese día durmió como un bebé.

4.- ¿Cuántos venezolanos murieron desde ese día a manos del hampa?.¿Cuántos niños se acuestan en Venezuela sin poder tomarse tan siquiera su tetero porque un kilo de leche en polvo cuesta casi dos salarios mínimos? Maduro duerme como un bebé, sabiendo esa trágica realidad.

5.- El dólar, la única moneda que realmente importa para la realización de las transacciones financieras a los efectos de compra-venta de bienes y servicios supera con creces la barrera de los 200.000,00 Bs por “$$”o más, pero los del gobierno lo tienen a Bs 10 por “$$”. No le afecta que se vayan del país profesionales, técnicos, estudiantes, porque la medida del “dólar negro” es en Venezuela el sustituto de la forma como los balseros cubanos salían hacia USA. Mientras Maduro duerme como un bebé su sueño imperturbable.

6.- Los venezolanos que persisten en quedarse y vencen la diaria tentación de marcharse a otros horizontes en busca de una mejor calidad de vida, salud, medicamentosde por vida oen procura de una cirugía… “maldicen” aumentos y bono de carnaval de Bs.700.000 aunque Maduro duerma como un bebé.

7.- El 15 Enero, aunque pública e internacionalmente se “rindieron”, fueron ajusticiados Oscar Pérez y sus seis compañeros. Esta acción es un crimen de “lesa humanidad”. De verdad, ¿Maduro dormirá como un bebé?

8.- Han comenzado las investigaciones para saber cómo se perdieron 344.000 millones de “$” en PDVSA. Sabemos que en el 2017 no vendimos ni un solo barril de petróleo ligero, que Citgo está vendida a la competencia: lasrefineríaa en China a empresas holandesas, en India a empresas rusas, en Curazao y Cuba se la quedaron, respectivamente empresas chinas y los cubanos.

9.-El “arco minero” –digan lo que digan losprostituyentes ilegalesy el TSJ, todo ese malandraje no le quita el sueño al bebé Maduro.¿Quién le cree?.

10.- Y el colmo de la degeneración: En un acto en el Poliedro de Caracas, por segunda vez, pidió conformar en universidades, liceos, canchas y centros culturales, los comandos nacionales de campaña de la juventud para estas próximas elecciones presidenciales. ¿Cree Ud. que Maduro duerme como un bebé cuando viola el Art.102 CRBV, la LOE cuando le exigen que niños y jóvenes estén fuera del debate político y su objetivo es la formación de valores de libertad y democracia.

Tips.- No todo es malandraje y porquería en Venezuela.Al enterarme que el Padre JesúsUGALDE vasco y venezolano el que más, ocupa el sillón Z de la Academia de la Historia de Venezuela, lo felicito y hago mías sus palabras en la toma de posesión: “Hay hechos y cifras que proclaman el muy exitoso milagro venezolano, Entre 1945 y 1980, la población se triplicó por la rápida mejora de las condiciones sanitarias, la baja mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida. Elogió logros políticos como el voto universal con plena participación femenina, la culminación de períodos presidenciales sin derrocamientos y la entrega del poder a adversarios políticos mediante el voto. Fue el mejor periodo de la historia de Venezuela”… Todos debemos reconstruirla.