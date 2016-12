¿Cosechar sin Sembrar? – Navidades negras para los venezolanos

Día 16 de diciembre:

1.- Gran cantidad de protestas y saqueos en varias ciudades del país desde este día obligan a Maduro a recular la decisión sobre billetes de 100 bolívares.

2.- Días 17-18-19-20 de diciembre:

Durante una transmisión en el canal Venezolana de Televisión y una cadena de radio en reunión del gabinete ministerial, Maduro anunció que el billete de cien bolívares volverá a entrar en vigencia, vía decreto presidencial, hasta el próximo 2 de enero.

3.- Dijo: “La decisión está motivada por un presunto saboteo internacional en torno al traslado de los nuevos billetes del cono monetario hacia Venezuela.

4.- Prorrogó el cierre de la frontera con Brasil y Colombia.

5.- Dijo: Se tenía solo el 5% de los billetes de Bs 100 en circulación, los demás billetes estaban escondidos y otros billetes fuera del país manejado por mafias. Ahora ya hay en las bóvedas cerca del 70% de los billetes de 100 Bs. ¿Ud. le creyó?

6.- Dijo: Se han capturado a las mafias más de 4 mil millones (4 millardos) de bolívares en billetes de 100 Bs. Yo no le creo. Vean por qué:

…”4.000.000.000 Bs divididos entre 100 (en números) igual a 40.000.000 de billetes y…

Dividimos entre 30.000.000 de habitantes (adultos, jóvenes, niños)”

Si dividimos esos 40.000.000 (billetes) entre 30.000.000 (habitantes: adultos, jóvenes, niños, chavistas, opositores, ninis…) nos da que recogió 1,33 billetes por habitante. Definitivamente, Maduro nos considera a los habitantes de Venezuela: ¡Mafiosos!”

7.-Se han capturado dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular en distintas zonas donde ha habido saqueos. En Ciudad Bolívar tres días seguidos, pese al toque de queda, las calles parecen campos de guerra, una situación que no ha podido ser controlada por las autoridades. En Táchira gran cantidad de venezolanos pasaron la frontera hacia Cúcuta, en forma violenta sobrepasando a los que la custodiaban o… ¿los dejaron pasar?

8.- Habló del incendio de dos bancos en Guasdalito por el pueblo. Esos bancos Maduro, se negaban a recibir los billetes de 100 y otros bancos entregaban por telecajeros billetes de 100 antes de la prórroga. Maduro quiso copiar a Fidel Castro (72 horas)y el tiro se le salió por la culata, pues.

9.- Tanto hablar de los billetes de nueva denominación, reconoció que “no los tenían” y como marxista bolivariano (¡perdón Bolívar, mi vasco universal)la culpa es de los que tenían que haberlos traído ya,y se niegan a hacerlo y están aliados a la derecha oligárquica.

Días 18-19- 20 de diciembre:

10.- Maduro cargó contra los bancos y dijo haberles entregado “27 millones de billetes de 50 Bs y con eso llegaban hasta enero”, dijo Maduro. Si hacemos un cálculo similar al del punto 6 de este artículo, corresponde a Bs. 5,45 por venezolano. En matemáticas raspao, y sigue mintiendo.

11.- Muy típico de fascistas y comunistas es el lema “pan y circo”, aunque el primero casi no lo dan o a cuentagotas. No suspendieron el festival “Suena Caracas”. Ante el desastre y único culpable del caos y la violencia de estos días es Maduro.

12.- El decreto 29 y lo que salió en Gaceta Oficial N°|6275 de las “72 horas” no tiene valor jurídico sino politiquero, intentado echando la culpa a otros. Nos quiso amargar las navidades. El no cree en Jesucristo ni en el pueblo. Si creyese, hubiera cambiado de actitud y renunciado a la Presidencia al perder el voto ciudadano el 2 diciembre de 2015

Tips.- A todos los venezolanos de bien, a pesar de los negros nubarrones y el querer quitarnos la esperanza de una Venezuela mejor, les recuerdo el cántico de los Angeles ante el nacimiento de Jesús: “Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra a los seres humanos de buena voluntad”.