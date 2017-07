¿Cosechar sin sembrar? – Quien siembra vientos…

La consulta que realizara la oposición venezolana el domingo 16 de julio de 2017 con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, se dividió en dos partes. En la primera los ciudadanos pudieron manifestar su decisión ante las tres preguntas planteadas.

Esto me recordó el referéndum constitucional del 02/12/2007, en que el diario EL IMPULSO colocó esta fábula de la acción y actitud de un ratón, ante lo que vio cuando los dueños de la granja recibieron un paquete. ¡Vaya si produzco efecto! ¡Ganamos a Chávez! Decía así:

“Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete. ¡Por fin llegó, abrámoslo!, se dijeron los granjeros.

El ratón sintió emoción pensando que era lo que contenía. ¿Qué tipo de comida puede haber allí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos: “Hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa”,

La gallina estaba cacareando y escarbando, levantando la cabeza le dijo: Sr. Ratón, discúlpeme. Yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda.

El ratón fue hasta el cordero y le dijo: “Hay una ratonera, hay una ratonera”. El cordero le respondió: Discúlpeme, Sr. Ratón, no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones.

El ratón se dirigió entonces a la vaca: “Hay una ratonera en la casa”, y la vaca le dijo: ¿Pero acaso, yo estoy en peligro? Pienso que no… es más… Estoy segura que no.

Entonces, el ratón volvió a su agujero, preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero.

Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa.La cobra mordió a la mujer.

El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Días después, ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su hacha y fue a buscar el ingrediente principal: la gallina, la cocinó y se la dio.

Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. Mas la mujer no mejoró y murió. El granjero, entonces, vendió la vaca al matadero para cubrirlos gastos del funeral.

Han pasado casi 10 años en que comenzó a reaccionar el soberano ante una de las últimas vergonzosas expresiones del Inmaduro: “Lo que no se pudo con los votos, lo haremos con las armas” y, la del cambiante militar Arias Cárdenas que puso a una gallina como símbolo de Chávez, el miércoles 13 de julio 2017: “llamó a opositores a sacar fusiles para enfrentarse con oficialistas en la calle”.

Y nunca creyó el Inmaduro que hubiese una tal reacción popular y ciudadana durante tres meses e imponer un referéndum chucuto y violatorio de la CRBV.

Moraleja: Seguramente, cualquier venezolano que lea esta fábula y en estos 10 últimos años ha vivido en carne propia la maligna acción de esos “vientos” del desastre fascista-militarista-personalista-comunista de estos casi 18 años, está preocupado y abatido pero han despertado de su indiferencia y han revivido su “ratón libertario” y le decimos al Inmaduro y sus malignos: Sembraron vientos, cosechen las tempestades hasta que los juzguemos como mereces pues: “El que no vive ni gobierna para servir, no sirve para vivir en democracia”. Uds. son “Traidores a la Patria”, según cinco artículos del Código Penal Venezolano.