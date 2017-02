¿Cosechar sin Sembrar? – Sexto principio de una sólida política pública

Dice: “El gobierno del Estado no tiene nada que dar a nadie, excepto lo que primero tomó de alguien más… y un gobierno que es lo bastante grande para quitarle a Ud. lo que consiguió con su esfuerzo y trabajo, es bastante grande para darle todo lo que quiera a quien quiera”.

Esta no es alguna declaración radical,ideológica y anti gobierno del Estado. Simplemente es la forma en que las cosas son en la realidad. Habla largamente sobre la naturaleza del obrar del gobierno del Estado, diferente de la filosofía y consejo del Libertador en Angostura y… digámoslo hasta cansarnos de la “mejor Constitución del mundo”.

Se ha dicho que el gobierno, como el fuego, es un “servidor peligroso o un amo temible”. Piense en eso por un momento… Incluso si el gobierno no es lo que el Libertador en Angostura pidió fuese, e incluso si hiciese su trabajo tan bien, ya que en realidad el Art. 141 de la Constitución dice que el Presidente y los gobernantes es y son: “servidores del pueblo”…aun así…”es y son peligrosos.”

El cómico Groucho Marx dijo de su hermano Harpo: “El es honesto, pero tienes que vigilarlo”. Al sabio parlanchín hegemónico Maduro “tenemos que mantenerlo vigilado” y no sólo a él, incluso a sus secuaces y al mejor y más pequeño de los gobiernos locales, porque la historia desde la revolución francesa nos advierte: la “tendencia natural es que el gobierno del Estado crezca y la Libertad se restrinja”.

No puedes darle cuerda y andar lejos de él; se requiere de una eterna vigilancia para mantenerlo en su lugar, exigirle cumpla la Constitución y mantener nuestras libertades seguras. Si no lo hace por las buenas se lo cobraremos, pues los Derechos Humanos no prescriben.

El tan cacareado eslogan chavista:“felicidad para todos” está sepultado. Se ha convertido en realmente mucho más que “robar a Pdvsa y la producción nacional en todos sus ámbitos”,y en esta segunda década del siglo XXI“desvalijar y despilfarrar el ahorro de la clase media con el IVA, impuestos y precios NO justos”a través de una burocracia arrastrada y costosa” y menos al poner en práctica Maduro por “su pajarito”: “si no eres chavista, no eres venezolano”, con el CLAP y la farsa de la cédula “patria”.

El gobierno del chavismo PSUV es como alimentar a las palomas con los caballos… o bien dicho de otra forma: es como si todos nosotros, sabiendo que ellos tienen las armas, los militares de alto rango, los robocops entre los dos semáforos antes de tomar la Av. Venezuela entre 7,30 y 9 a.m., para que tengamos “cuidado” pues tenemos que ser “buenitos” ya que el síndrome histórico del “gendarme necesario” lo llevamos en nuestros genes, hasta que como dice nuestro himno: “…Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la Ley respetando, la virtud y honor.¡Abajo cadenas! (bis)gritaba el señor (ricos y mantuanos) (bis) y el pobre en su choza (símbolo de la pobreza)…Libertad pidió: a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó”.

Cuando por la mañana me despierto y oigo cantar el himno, me he preguntado multitud de veces:¿Sabrán lo que dicen esos gobernantes, jueces, CNE y militares ineptos, populistas y dictadores que actúan como Traidores a la Patria?

La segunda parte del himno nos recuerda el “Muera la opresión!… y nos dice a todos los venezolanos que quieren de veras a Venezuela:..” en la fuerza está la unión”. Yo si le pido al Supremo Autor nos infunda al pueblo “su sublime aliento” y “coraje” para conseguirlo.

Un pueblo libre e independiente no mira al gobierno del Estado “para su subsistencia”.

Un pueblo libre no ve al gobierno como un gendarme de la tarjeta de la patria, sino más bien como un “protector de sus libertades”, confinado aciertas funciones mínimas que giran en torno a “mantener la paz”, maximizar las oportunidades de empleo para todos, limitarse a sus funciones establecidas en la Constitución. ¡Qué tristeza que Maduro se apropie de lo que bien claro dijo Fidel hace años: “Las revoluciones no se cuentan”! ¿Cuándo aprenderemos que existe una historia trágica y mortal si el pueblo depende del gobierno del Estado?