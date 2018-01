¿Cosechar sin sembrar? – Siete principios bíblicos para la acción política

En estas navidades he leído y analizado a Juan Stan: Doctor en Teología por la Universidad de Basilea, Suiza, profesor, por muchos años del Seminario Bíblico Latinoamericano, escritor, autor de varios libros y artículos. Nos propone una guía bíblica contundente para cómo los ciudadanos del Bien Común“accionar nuestro camino sociopolítico” en nuestra Venezuela. Lea y reflexione este resumen para saber cómo hacerlo:

La participación política de los cristianos católicos, evangélicos y ortodoxos, su acción u omisión es inapelable. El simple acto de orar por las autoridades, provoca un dilema: “¿aceptará Jesús plegarias intercesoras a favor del agusanado Herodes o de cualquier gobernante, político o militar dictatorial?”

“Jesucristo… no sólo es el Señor de los pequeños lugares como el corazón, el alma, la iglesia: Él es el Señor cósmico de grandes espacios como la política y la economía, muy importante en la Biblia”. Todo es político pero la política no es todo. “El evangelio de Cristo no conoce otra religión que no sea social”…

I.- La política según la Biblia es política en pro de la Vida (la de todos)

El proyecto de José en Egipto (Génesis 50:20)

Deuteronómio 30:15; Salmo 16:11 “la senda de la vida”; Salmo 72:14

Dios considera valiosa la vida de los humanos. Vida y muerte en el evangelio de Juan 10:10: “He venido para que tengan vida en abundancia”.

II.- La política según la Biblia es política en pro de la igualdad

El año sabático (Deuteronomio 15:1-11) y año de jubileo (Levítico 25) y leyes socio-económicas. Se practicaba cuando Israel era obediente; cuando no, sabían que estaban desobedeciendo (Jeremías 34)

El Pentecostés de los 12 Apóstoles: Hechos (2 y 4) (Sin Jubileo, no hay Pentecostés)

El proyecto final de la misión de Pablo de Tarso (2da Corintios 8:13)

III.- La política según la Biblia es política en pro de la justicia

Bíblicamente, la justicia no es neutral sino defiende al débil y pobre. Conocer a Dios es practicar la justicia (Jeremías 22:16; cf. 9:23-24)

Buscad el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33; cf 6:10).

Hágase tu voluntad en la tierra (1ra Juan 2:29, 3:7-10,16-17)-

“El que hace justicia es nacido de Dios” (2:29 e inverso 3:10)

IV.- La política según la Biblia es política en pro de la libertad

“He conocido las angustias de mi pueblo y he descendido para librarlos” (Éxodo 3:7-8; cf. 2:24-25; 3:9)Jesús vino a darnos libertad (Lucas 4:18; Juan 8:32,36)

El ministerio de Pablo de Tarso fue una lucha por la libertad (Gálatas 5:1-13)

La nueva creación será un espacio para la libertad (Romanos 8:21)

V.- La política según la Biblia es política en pro de la verdad

No es cristiano dejarse engañar por la propaganda (Isaías 5:20). “Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas” (Juan 14:6).“Yo soy la verdad y la vida”(Juan 8:32)“Conocerá la verdad y la verdad los hará libre (sin verdad, no hay libertad)

VI.- La política al servicio del Reino de Dios (Mateo 6:33)

El Reino de Dios fue el primer mensaje de Jesús, afirmado por él, debe orientar todas nuestras decisiones políticas

VII.- Estamos llamados a tener una presencia profética en medio de la vida nacional

Los profetas “no sabían callarse.” Desde el Pentecostés de los Apóstoles, toda la iglesia está llamada a ser profética.

Oración keniana: “De la cobardía que no se atreve a enfrentar nuevas verdades.. De la pereza que se conforma con medias verdades… De la arrogancia que cree que conoce toda la verdad… Buen Señor, líbranos”.

Tips.-“Nuestros gobernantes actuales nombran a Dios en sus propagandas, pero ni remotamente han leído el evangelio donde se les señala cómo deben servir y actuar, en beneficio de #todos los ciudadanos. ¿Creerán que porque dejan caer migajas de la mesa económica que es de “todos” los venezolanos, les creemos? ¿Por qué siguen regalando gasolina, aceite de carros y otros rubros a Cuba?¿Hasta cuando mentirán descaradamente?

Hay que ser muy cara e. tabla. Han traicionado los del gobierno y algunos de la MUD nos engañaron…Empiecen por nombrar un nuevo CNE tal como lo prometieron cuando el pueblo les dio la mayoría en la Asamblea Nacional y dejen de ser marionetas de este narcorrégimen; el pueblo quiere elecciones, pero con un árbitro verdaderamente imparcial.