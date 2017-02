Del Guaire al Turbio – Buhoneros y bachaqueros

La profesión de buhonero es vieja en nuestro país, la de bachaquero es novata, nacida en estos años de tanta abundancia… de calamidades. Una nueva y lucrativa profesión, algo bueno ha traído el socialismo del siglo 21… perdón, debo sufrir de dislexia, estoy leyendo al revés, pues, por su dudosa vigencia, es más bien del 12.

Ahora no entiendo una cosa: ¿por qué este régimen que ha hecho renacer la buhonería y creado la bachaquería –y con tanto éxito- las persigue? Me contaba ayer el chofer: No pude comprar sino dos bolsas de leche en Petare y eso a escondidas, en una carnicería, porque estaba la Guardia Nacional sacando a los buhoneros. Pongo el grito en el cielo: ¡no hay derecho!

Han destrozado el agro, la industria, todas las fuentes de empleo, también con supino éxito. La gente tiene que resolver su sustento, alimentar a sus hijos, procurarse un techo y esto es válido para todas las clases sociales, ¡todos tenemos que vivir y comer! Y estos buhoneros y bachaqueros han venido a ser una bendición tanto para ellos como para nosotros: están sin empleo y con hambre, en lugar de dedicarse al atraco y el robo, hacen largas colas en madrugadas y días, frente y alrededor de los abastos, para comprar los productos regulados y venderlos luego al precio que les da la gana. ¿Qué harían las amas de casa de la clase media –muchas trabajan fuera de casa- sin los bachaqueros? No hay tiempo ni espacio para esos velatorios interminables en torno a los mercados, entonces, el bachaquero que trae los productos sobrepreciados a la puerta de sus casas, es la solución. Incluso para las señoras más encopetadas, pues sus empleados tienen muchos menesteres como para perder el tiempo irrecuperable en la vigila de comestibles y elementos de limpieza, así, ¡bachaqueros y buhoneros son la solución! Los precios más altos se justifican por cuestión de economía de tiempo y comodidad. Ellos tienen ahora un buen oficio de que vivir. Este servicio mutuo y satisfactorio une en armonía las diversas clases sociales, ¡al menos un logro de la revolución fracasada!

En la acera de mi calle pasa igual. Se instalan unos vendedores de frutas: precios más bajos, alejan a los delincuentes, nos abren la reja cuando salimos o entramos en el carro. Le compramos su mercancía, pero como les permitimos guardar sus cosas en casa, les facilitamos servicio sanitario y agua de beber, ellos a su vez nos regalan de ésta. Otra vez servicio mutuo. Sin embargo, la policía llega a veces, los desaloja y les cobra vacuna en productos o dinero… ¡pero son tozudos y vuelven, gracias a Dios!

Los hombres torcemos y Dios endereza, ¡vaya si tiene trabajo! Porque en torceduras, bien a menudo dramáticas, los humanos pasamos la vida. Y los llamados gobiernos y que socialistas, no se diga, se dedican a destruir y en lograr la igualdad en la pobreza. Acosado el pueblo por el hambre, a duras penas resuelve su problema, acosado también por las fuerzas militares, pero lo resuelve y yo digo, mientras dure este absurdo socialismo: ¡bienvenidos sean buhoneros y bachaqueros!