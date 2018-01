Desmadre constitucional

La palabra desmadre hace relación a la falta de orden y de dirección de algo. Hago esta aclaratoria porque alguno podría creer que la expresión utilizada por mí en el título de estas líneas, podría tener una connotación agresiva, desconsiderada o grosera. Nada de eso, se trata, exclusivamente, a la falta del correcto curso constitucional que deberían tener todas las acciones gubernamentales, pero que no las tienen y nunca las han tenido. Pareciera que para nada sirve la Constitución Nacional, es un librito que no sirve, que estorba, que debe desaparecer. Es la misma tesis de José Tadeo Monagas, “la Constitución es un librito que sirve para todo”. Y esto es así desde los primeros años de esta “revolución” socialista, hoy devenida en madurista. Ninguno de los dirigentes del gobierno cree en la Constitución Nacional, la desprecian, la acomodan a sus intereses y nada los ruboriza. Creo que ya nos acostumbramos, lastimosamente, a esa manera de ser y de gobernar y ya poca gente se extraña de que la Carta Magna no se cumpla.

Hace unos años, cuando aún yo estaba activo en la Universidad, comentaba a mis alumnos que lo único que le faltaba al régimen chavista para incumplir totalmente la Constitución Nacional, era aplicar la pena de muerte. He revisado todas las violaciones constitucionales y la única que podría decirse nunca fue aplicada, a pesar de las torturas y agresiones a manifestantes, es la que prohíbe aplicar la pena de muerte. Pues bien, ya fue violada la norma contenida en el artículo 43 constitucional: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla.”Los lamentables sucesos ocurridos la semana pasada con el Inspector del CICPC, Oscar Pérez, constituyen una aplicación de la pena de muerte, sin fórmula de juicio y por tanto sin derecho a la defensa ni proceso alguno resguardado por las normas constitucionales. Oscar Pérez y sus compañeros, incluyendo una señora embarazada y un niño de 10 años, fueron vilmente asesinados, a pesar de la rendición de las aludidas personas. Tuvo Oscar Pérez la previsión de grabar todo lo ocurrido en El Junquito durante la mañana del lunes 15 de enero y hoy todos los venezolanos y organismos de investigación nacional e internacional, podemos ver la crueldad con la cual actuó elrégimen. Pérez se rindió, pidió la presencia del Fiscal ilegítimo Saab, quien brilló por su ausencia y hasta este momento no ha dicho nada sobre estos hechos, pidió también la presencia de periodistas y le respondieron con “plomo parejo”. En los videos se oye a un oficial decir, tenemos orden de dispararles, es decir, de matarlos. No sólo hubo violación constitucional, sino también una grave violación a los más elementales principios éticos y humanitarios. Qué diferencia con el trato a Chávez en 1992 y los años posteriores. Que el país no lo olvide, se está aplicando la pena de muerte.