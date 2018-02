Día del oscurantismo en Lara: no circulará El Impulso

Con dolor, tristeza indignación de profesional de la Comunicación social, me enterado que mañana no saldrá a la calle, el Diario larense El Impulso, decano de la prensa nacional, por no tener papel. El Impulso, con 114 años de servicio a la democracia, las libertades, el desarrollo, el progreso del estado Lara, y Venezuela, deja de salir, por que la empresa monopólica estatal “Alfredo Mainero”, encargadas de vender el papel no le dio la gana por razones políticas partidistas, de venderle ese importante insumo, violentado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Trabajo, entre otras disposiciones legales.

La no venta de papel de la estatal monopólica “Alfredo Maniero”, ha hecho posible hasta ahora el cierre en el país de 28 medios impresos de comunicación social, dejando en la calle a miles de trabajadores directos e indirectos y coartándole al ciudadano su derecho de estar debidamente informado y actuando en contra de la Libertad de Prensa.

La medida de no vender papel, a un medio impreso como el Diario El Impulso, icono de libertad, de democracia, de desarrollo, se debe a que ese importante instrumento de comunicación social, no es afecto a la idolología partidista del actual régimen, y por esa simple razón le aplican la censura de venderle papel.

En los 114 años, de vida del decano de la Prensa Venezolana, nunca había sufrido tal censura, ni cuando las mas férreas dictaduras la de Gómez, ni en la de Pérez Jiménez, con todo poder que sustentaban, le respetaron al Diario El Impulso su postura democrática.

Mañana será un día de oscurantismo, para nosotros los lectores de Lara y de Venezuela, ya que no podremos disfrutar las noticias imparciales, veraces, oportunas y orientadoras del Diario El Impulso, pues que la empresa monopólica estatal “Alfredo Maniero” como tribunal Inquisidor de la Libertad de Prensa, así lo ha decretado.

No hay democracia, sin Libertad de Expresión, Libertad de Información y Libertad de Prensa y mucho menos cuando se censura con cierre a un icono en la comunicación social como El Impulso.