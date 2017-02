Dictamen – El crimen perfecto

Se dice que un crimen es perfecto cuando no deja evidencia que incrimine a quien lo comete, pero lo es mucho más cuando no hay evidencia del propio crimen, cuando este pasa inadvertido. En el escenario político actual estamos en presencia de un crimen perfecto: La suspensión indefinida de las elecciones regionales.

El 6 de diciembre de 2015 se dio un punto de quiebre cuando la oposición logró a través de la tarjeta única de la MUD, consolidar una mayoría electoral contundente para obtener las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Se había logrado finalmente conseguir el antídoto correcto contra la tiranía. Desde ese mismo día el Gobierno supo que no volvía a ganar una elección y diseñó una estrategia, todavía en desarrollo, para evitar las elecciones regionales que debían ocurrir apenas doce meses después de esas elecciones parlamentarias. Durante todo el 2015 Maduro promovió la polarización con la recién electa Asamblea Nacional mientras el CNE administraba a cuenta gota el proceso de convocatoria del Referéndum Revocatorio utilizándolo como la excusa perfecta para hacer caso omiso con respecto a las elecciones a gobernadores. La habilidad del Gobierno estuvo en aparentar que defendía la presidencia cuando en verdad lo que protegía eran veinte gobernaciones que sí estaban en riesgo.

Ahora en 2017 la estrategia oficial es la misma y el proceso de renovación de nómina de los partidos políticos sustituirá al revocatorio como la excusa para seguir atrasando nada menos que las elecciones más importantes después de las presidenciales. No es de extrañar que el cronograma de validación de los partidos haya sido postergado ya, esa es la primera de muchas prórrogas y procedimientos sobrevenidos que irán consumiendo el calendario, tal cual pasó el año pasado. El objetivo es el mismo, seguir posponiendo las elecciones a gobernadores. Y así como en 2016 se privilegió el revocatorio por razones legítimas, todo indica que este año se va a privilegiar la relegitimación de los partidos políticos también por razones legítimas. Por eso el crimen es perfecto, porque su víctima no alcanza a percibirlo y hasta lo convalida. Conste que mi planteamiento no es principista sino estratégico. Basta escuchar a los voceros oficiales para saber que la agenda del Gobierno es ganar tiempo y evitar toda elección hasta finales del año que viene cuando culmine el periodo constitucional. Por lo tanto, cuando pedimos “elecciones generales” o cuando decimos que las gobernaciones no son importantes, estamos colaborando con esa agenda del Gobierno, que es el único interesado en que no se convoquen las elecciones regionales como ordena la constitución.

Claro que las viejas y ya crónica enfermedades de nuestro modelo político como son el caudillismo, el rentismo, el centralismo, el populismo y el presidencialismo, conspiran también para bajarle el costo al Gobierno de quitarle a las regiones su derecho de escoger a sus propios gobernantes y de incluso sustituirlos a dedo como ya es práctica común. Que este crimen no tenga victimas o dolientes da cuenta del primitivismo político en el que estamos pero, insisto, el problema es estratégico. El país todo debe exigir la realización de elecciones regionales en el primer semestre de este año, con lo cual recuperaríamos en Unidad hasta veinte gobernaciones, generando en el PSUV la peor crisis de su historia y colocando contra las cuerdas al régimen anticipando el cambio definitivo con una fuerza política acumulada que garantice la gobernabilidad futura. En 2015 tampoco querían convocar las parlamentarias pero todos los partidos, los presos políticos y hasta la comunidad internacional demandaron su realización con los resultados históricos ya conocidos. En ese entonces a nadie se le ocurrió decir que quienes pedían elecciones parlamentarias no querían salir de Maduro. Ese falso e infantil dilema debe ser superado en esta oportunidad entendiendo que quien le hace el juego a Maduro es quien convalida la suspensión indefinida de unas elecciones que están previstas en la constitución y que significarían en la práctica la derrota más humillante para el régimen y una oportunidad concreta de avance para la Unidad Democrática. Queremos regionales porque queremos salir del Gobierno, y no al revés. Organicemos unas primarias sin el CNE en todos los estados y movilicemos al país en torno a la defensa del derecho al voto. Pasemos a la ofensiva democrática por el Cambio.

Caso cerrado, el dictamen final lo tiene usted.

Twitter: @chatoguedez