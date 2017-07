Dictamen – Mitos y realidades

No hay duda que esta semana es clave, pero también es seguro que las que vienen no serán distintas pase lo que pase ahora. Son momentos decisivos de un proceso histórico que ameritan mucha conciencia, madurez y determinación de parte de la dirigencia. Todo puede pasar, esa es la regla cuando no hay estado de derecho, ni instituciones, ni gobierno legítimo. La única certeza quizá es que la presión del pueblo en la calle debe seguir y escalar en el conflicto de cara a un paro indefinido hasta lograr garantías para una transición democrática. Ahora bien, es importante tener claras varias premisas no solo para entender el momento, sino para saber capitalizar los logros y avances en esta lucha por la libertad. En primer lugar debemos saber que la ANC fraudulenta está ya derrotada, al punto que la tiranía se vio en la obligación de decretar nada menos que El Poliedro como centro electoral de contingencia, lo que evidencia que el Estado no es capaz de realizar una elección en condiciones normales y caricaturiza al máximo su farsa alejándola de cualquier legalidad de fondo y forma. Ya Maduro fracasó en su intento, al punto que pudiera posponerla o suspenderla, lo que debe valorarse como una gran victoria del pueblo venezolano sin matices derrotistas de los masoquistas de siempre.

Hoy nadie duda que el diálogo del año pasado fue un fracaso que terminó pagando toda la MUD aunque haya sido imputable solo a pocos partidos muy puntuales. Pero debemos diferenciar los momentos, hoy la calle es nuestra y el pueblo está movilizado, lo cual representa una oportunidad para precipitar una negociación avalada internacionalmente que permita la concreción de un cambio de gobierno de forma pacífica y electoral. Pero para digerir este escenario, el cual debe valorarse según su eficacia y nada más, primero hay que destruir algunos mitos, a saber: 1) El problema se reduce a que Maduro se vaya: esta miope visión olvida lo que habíamos aprendido ya con Chavéz, y es que se trata de un régimen mafioso que no depende de una sola persona. Maduro puede agarrar un avión e irse mañana y todavía tendríamos que lidiar con Tareck, Diosdado, Padrino, etc. En la Constitución no están previstas elecciones presidenciales en los dos últimos años del período presidencial, por lo que se requeriría del apoyo militar para poder materializarla, lo cual a pesar de estar justificada ya en las actuales circunstancias, depende de un actor ajeno a nosotros mismos. Esta dictadura no es tradicional en la que todo depende de un solo mando, de hecho ya hay pruebas suficientes de que Maduro manda menos de lo que aparenta, así que la transición a la democracia requiere una solución mucho más integral. 2) La ANC no existía cuando comenzamos a protestar por lo que su suspensión no representa ningún avance: Es cierto que la Constituyente de Maduro no existía cuando comenzó la rebelión, pero tampoco existía en aquel momento elecciones de ningún tipo, por lo que la sustitución del fraude constituyente por un cronograma electoral con garantes internacionales, representaría un avance evidente en el entendido que estamos luchando justamente para restituir el derecho al voto universal conculcado por la dictadura.

La dictadura se jugó todo con su propuesta de constituyente la cual estamos llamados a derrotar en la calle para impedirla. Si lo logramos debemos asumirlo como un triunfo fundamental en esta lucha y si se lleva a cabo entonces debemos prepararnos para desconocerla. Son horas claves en las que se requiere confiar en la dirigencia para mantenernos unidos con un solo propósito, el de rescatar la democracia y cambiar el modelo opresor y hambreador por el bien de toda la población.

Caso cerrado, el dictamen final lo tiene usted.