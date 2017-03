Estado y Gobierno son dos conceptos y dos realidades distintas.

Nuestros actuales gobernantes parece que nunca estudiaron estos conceptos y estas realidades. Para ellos Estado y Gobierno son sinónimos, una misma cosa. Una sola realidad. Hay quienes me dicen que ellos saben que son dos conceptos y realidades distintas, pero las han hecho una sola porque al Estado lo quieren convertir en un ente sumiso al gobierno. Por eso no respetan las atribuciones de la Asamblea Nacional. Es más, le agregan una tercera realidad, el Partido de gobierno, y pasan a conducirse como si las tres realidades (Estado, Gobierno y Partido) fueran lo mismo. Así fue, por cierto, en la Alemania del nacional socialismo hitleriano y así fue en la antigua Unión Soviética. Así es en Corea del Norte y la China comunista y así es en la Cuba castrista. Así no fue la Venezuela democrática y no lo es tampoco la Venezuela prevista en la Constitución vigente de 1999. Muchas veces me pregunto si el señor Maduro o el señor Cabello entienden o no estos conceptos o es que para ellos son muy abstractos.

De acuerdo a la definición clásica, el Estado es la organización jurídica y política de una sociedad en un territorio determinado, conducida por un poder temporal. Tres elementos existenciales se requieren para que exista un Estado: La población, el territorio y el poder que gobierne. El Estado y la Nación son permanentes, el gobierno es temporal. La población nos lleva a otro concepto que es la Nación, la gente que vive en un territorio determinado y ha acumulado costumbres, historias, idioma, religión común que convierte a esa población en lo que es. Los venezolanos somos lo que son nuestras costumbres, historia, idiomas, religión y nos asentamos en un territorio que conocemos, amamos y debemos valorar y cultivar. El Estado es por tanto un concepto superior y más importante que el gobierno. Los intereses del gobierno deben estar supeditados a los grandes intereses del Estado que siempre deben prevalecer porque de él formamos parte todos los venezolanos. Un gobernante será un estadista en la medida que logre poner por encima del interés circunstancial de un gobierno, el interés del Estado. En Venezuela el Presidente de la República es a la vez jefe del estado y jefe del gobierno.

Eso no es así en todas partes. En España el jefe del estado es el rey, pero hay un jefe de gobierno que es el presidente del gobierno. Igual ocurre en Inglaterra, razón por la cual, en esos países, la diferencia entre ambos conceptos se ve más claramente.

Una de las experiencias más amargas y lamentables que nos dejará esta infame época “revolucionaria”, es haber perdido el concepto de Estado. El gobierno es pasajero. El Estado es permanente y de él formamos parte todos y todos tenemos derecho de velar, en el marco del Estado de Derecho, por la correcta aplicación de la ley y la justicia.