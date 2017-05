Extrabases 09-05-2017

EL alerta emitido por la gerencia de operaciones de MLB sobre la situación venezolana es un tema de preocupación ingente que inevitablemente será tocado en la reunión anual de la LVBP la semana próxima en Barquisimeto. Anteriormente fueron algunas organizaciones de liga grande las que establecieron prohibiciones o sugerencias para que sus peloteros o técnicos no viajaran a nuestro país en el torneo criollo. Ahora es el ente rector el que dispara alarmas y crea una especie de cerco que ojalá no traiga consecuencias notorias para el campeonato venidero… ES difícil pensar que si no salimos de este maremagnum la justa pueda organizarse con todas las de ley. Faltan cinco meses para el primer play ball y las calles están de castaño a oscuro. Ninguna entidad o individualidad escapa de este desastre que ojalá alcance una inmediata solución. También está claro que actividades como el fútbol rentado y la LPB siguen sus torneos contra viento y marea, pero ellos no dependen en grado sumo de las relaciones con alguna corporación internacional como es el caso de la LVBP con MLB… “INDUDABLEMENTE será tema principal en la agenda” apostilló una fuente vinculada a la liga criolla, que tiene nuevo presidente desde hace tres meses. Papa caliente la que brinca en manos de Juan José Ávila, quien ahora ejerce la posición principal en el circuito. Dios quiera, pues, salgamos ya de esta situación caótica, de este vendaval satánico que nos asola desde antes del nuevo siglo.

*/*/*/*/*/*/*/*/*/

FRANCISCO Rodríguez (1-4, 4BS, 7S, 8.49) ha relevado en trece ocasiones esta campaña y solo en dos de ellas ha podido retirar a sus rivales por la vía expedita. Los bateadores parecen adivinar los efectos de su cambio, mientras recta y curva han perdido velocidad. El primer mes (1-2, 5.59, 6S) fue muy discreto y la irregularidad se atribuyó a la necesidad de hacer los ajustes requeridos. Pero mayo ha sido de tropiezos. Rescató bien frente a los Indios, antes de que Oakland le tendiera dos emboscadas de fin de semana y le arrebatara a los Tigres un par de triunfos que estaban al alcance en la novena entrada. Cuatro jonrones le dan un matiz complicado a su continuidad como cerrojo felino. Sus recursos están al mínimo. Y Brad Ausmus ya habla de un posible movimiento con su tirador… MARWIN González lidera a los Astros en jonrones (9) y empujadas (21). Oportuno acotar que solo suma 70 turnos, una de las menores cantidades en el club. José Altuve, por su parte, se arrima a cifras imponentes para su edad. Lleva ritmo similar al de Pete Rose a los 27 años – el criollo los cumplió el sábado- pero es altanero hablar de récords totales. Rose fue un aluvión después de los 27 -ocho veces dio 200 hits- jugó hasta los 45 en 24 zafras y casi nunca se lesionaba. Por ahora, refirámonos al presente brillante que tiene el carabobeño… CUARTOS bates. Varios venezolanos han sido alineados en el turno más respetado, toda una novedad. Anoten a Víctor Martínez, Yangervis Solarte, Eugenio Suárez, Luis Valbuena, Elvis Andrus, Avisaíl García y Jesús Aguilar, entre otros que se nos escapen y que normalmente no están en ese lugar de la nómina.

*/*/*/*/*/*/*/*/*/

“EL puesto es mío”. Eso pareció reclamar con su bate Sandy León (.246, 4HR, 11CE) el fin de semana. Tuvo un terrorífico slump (37-2) y perdió la titularidad con Christian Vásquez. Como es el catcher de Rick Porcello y Chris Sale, el maracucho fue alineado sábado y domingo. Se fue de 9-5 con tres para la calle y cinco empujadas contra los Mellizos… SALE (3-2, 1.92) ha ponchado al menos diez en seis de sus siete aperturas. En el estreno liquidó a siete… GIANCARLO Stanton, el slugger de mayor poder que hay en Grandes Ligas, despachó dos jonrones este domingo ante los Mets. Entre ambos toletazos sumó 914 pies. El trancazo de 468 ha sido el más largo conectado en Citi Field… ¿POR qué será que ningún deportista venezolano famoso ha salido en defensa del actual régimen? Todos piden libertad y fin de la represión. ¿Qué cosa, no?… HALAGUEÑAS noticias sobre la salud del afamado descriptor beisbolero Felo Ramírez. El roble de Bayamo, 93, se recupera de una caída desde el bus de los Marlins en Filadelfia… UN interesante trabajo del estudioso Ignacio Serrano revela la cantidad de talento que sigue saliendo del espectro nacional. Se fueron las academias patrocinadas por MLB, y hay un importante asomo de las escuelas criollas, entre ellas varias en Barquisimeto, todas con prospectos que pretenden al menos seis cifras en dólares. Mucho material novedoso en la Lara Prospect League.

*/*/*/*/*/*/*/*/*/

PARTIDAZO de 18 innings anteayer entre Yankees (5) y Cachorros (4). Entre el 10° y el 17° hubo ocho episodios en blanco y toda clase de buenas jugadas después de que los Cubs le fabricaron tres en el noveno a Aroldis Chapman, su baluarte en la Serie Mundial. Se alcanzó récord de ponches (48), con 41 peloteros, quince lanzadores y más de 500 envíos. Nueva York, que luce un mundo esta temporada, humilló en tres careos a los campeones en Wrigley Field… JOSÉ Altuve (.304, 5HR, 14CE) ha dado hit en los últimos 17 juegos en el Ángel Stadium de Anaheim. Curiosamente es el mejor bateador de la liga en carretera este año (.419), pero solo suena para .236 en la casa de los Astros… CÉSAR Hernández (.333) y Eugenio Suárez (.330) están ubicados de octavo y noveno entre los bateadores de la Nacional. Starlin Castro (.355) y el fenomenal Mike Trout (.355) desplazaron al criollo Avisaíl García (.349) en el comando de la Americana… “SOS, Venezuela”, fue la frase que se colocaron en sus pómulos los peloteros Orlando Arcia y Hernán Pérez (Milwaukee) durante un juego la semana pasada… KLÁSICOS, espacio que moderamos, ya está en el aire por IVC –canales 14 de Inter y 235 de DirecTV- los sábados antes del partido de Grandes Ligas que transmite dicha estación… CARLOS González batea .192 con seis empujadas, pero Colorado sorprende con su vanguardia (20-12) en el oeste. Los noveles como Antonio Senzatela están dando la hora… NUEVAMENTE por Barquisimeto el querido Rubén Mijares, siempre plantándole batalla a sus quebrantos… ESTAMOS en Cristal AM610 de lunes a viernes a las 11:00am con el Superdeportivo Musical.