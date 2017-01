Extrabases 30-01-2017

EL décimo subcampeonato de Cardenales dejó sabores agridulces. Es que casi nadie se conforma con segundos lugares, ni se acuerda de ellos. Lo importante, empero, es haberse quitado el lastre de eliminaciones continuadas y fracasos casi predecibles. La temporada guara tuvo una pisada en falso. Le faltó el lazo al regalo, la guinda a la torta, el dintel al techo. La segunda mitad de campaña regular -23 triunfos en 30 juegos- ha sido la mejor que haya tenido el club en sus 51 años de historia. La gente quedó conforme aunque no satisfecha. En medio de la espantosa crisis que vive el ciudadano común de cualquier estrato, el “Antonio Herrera” tuvo vida activa, llenos espectaculares ante rivales no tradicionales ni particularmente atractivos, tal es el caso de Bravos, La Guaira y Zulia. El premio principal se lo entregamos a la afición más noble, educada, alegre y consecuente. El club avivó promociones, bajó precios, brindó facilidades y el parque ofreció un colorido constante, profundo. La campaña nos deja exquisitas sensaciones aunque haya faltado el maquillaje final a la obra, el toque magistral. Solo Lara aumentó la asistencia en la 16-17 y ello es significativo en alto grado. La afición hizo de tripas corazón para divertirse con una escuadra que desde mediados de noviembre tuvo una fuerte pegada y un arrojo excepcional. Por ello el principal laurel es para la entusiasta tribuna escarlata. Una simbólica medalla para un público que sabe ver la pelota y no convierte alguna derrota en escándalo, ni una victoria en desaforada celebración.

LOS últimos años han sido de actividad constante en el mercado. Ildemaro Vargas, Carlos Rivero, Manuel Piña, Jesús Montero, Jesús Sánchez, David Martínez, Héctor Giménez arribaron a la cueva crepuscular en afortunados canjes con la denominación ganar-ganar. Elvis Escobar aterrizó en la tienda de la rotaria en 2013 en canje con los Tigres, por Guillermo Quiroz. Jairo Pérez apareció sin atadura alguna en el 2011. En la agencia libre reciente se agregaron nombres como Gustavo Molina y Luis Núñez, factores que equilibraron al club, en particular el veterano receptor, figura clave al final de la zafra ante la ausencia de Piña. Excelente trabajo de los altos mandos. Brillante faena del gerente deportivo José Yépez, a quien le faltó un tris para estrenarse con el gallardete… COMO podrá observarse, de los regulares o principales suplentes del club solo Juniel Querecuto y Luis Valbuena son de hechura casera, algo que genera alabanzas para los encargados de operaciones inter escuadras, pero deja al descubierto la necesidad de fomentar el crecimiento de las sucursales. En la guía del club hay 120 peloteros que pertenecen a las filiales. En los últimos años la novena que participa en la liga de desarrollo se ha titulado continuadamente, lo que de entrada infiere que hay mucho talento allí. Son muy pocos, sin embargo, los que dan el brinco hacia el equipo grande, necesitado de caras y sangre nueva. Nunca se sabe si los Vargas, Querecuto, Piña y compañía tendrán restricciones para la temporada 17-18. La paralela debe ser un objetivo vital.

LA Serie del Caribe 2018 comienza su cuenta regresiva. Será el primer clásico del área en Barquisimeto, la única ciudad con plantilla profesional que no ha celebrado el evento. Conociendo las inquietudes de la organización Cardenales, habrá profundidad en la planificación de la justa, casi coincidente con los 75 años de la franquicia fundada en 1942. El nido alado debe mostrar sus mejores galas. La remodelación pasa principalmente por alumbrado, casetas de prensa, radio y televisión, palcos especiales y retoques en otras áreas… JHONDANIEL Medina fue revelación en la postemporada. Su brazo está muy bien evaluado, pero su tendencia al descontrol ha sido manifiesta. Aunque sólo le pegaron 16 hits en 20 innings de la eliminatoria (3-0), sus once boletos provocaron una efectividad de 4.95. En la postemporada fue dinamita con su poderosa recta y una slider fulminante. Sumando semifinales y final contabilizó nueve entradas con solo dos hits, nueve ponches, dos boletos y ninguna carrera permitidos. Impresionante su desempeño. La invitación de los Cachorros a su campo de entrenamientos es una oportunidad muy especial. Medina, aragüeño, cumplirá 24 años el 8 de febrero… HACE 33 estaciones, Zulia conquistó su primera de dos Series del Caribe. Luego de que Derek Botelho y Kelly Downs dominaron al Licey, 4-2, Luis Leal lanzó completo frente al Mayagüez boricua y ponchó 13 en camino a una victoria 4-3. También fue completo Ron Meredith ante México (Los Mochis), 4-1, y apalearon al día siguiente a los dominicanos, 9-4. Un sorprendente pitcher de la reserva, Manuel Lunar, dejó en dos hits durante siete innings a los portorriqueños para alcanzar el título, 3-2, cerrando el difícil Porfirio Altamirano. Zulia jugó con la reserva ante México y se perdió el invicto, 5-4. El otro galardón fue en tierras aztecas (1989).

CARDENALES abordará el tema del mánager en fecha próxima, seguramente en la plenaria de directiva al terminar la Serie del Caribe. No hay consenso ni mucho menos para darle a Luis Dorante una tercera temporada, pese al subcampeonato logrado. En turno estaría José Moreno, asistente de banca, aunque aparece otro buen candidato como José Alguacil, actual coach de tercera y quien tendrá similares labores en la inicial de los Gigantes de San Francisco. Hasta ahora La Guaira (Oswaldo Guillén), Zulia (Lipso Nava), Caribes (Omar López) y Bravos (Henry Blanco) han confirmado sus pilotos o están por hacerlo. Aragua, Magallanes y Caracas tienen esa tarea pendiente… NOLAN Ryan (324-292) cumple hoy los 70. Su bola de fuego dejó trascendentes números. ¿Quién alcanzará sus 27 temporadas, 5 mil 386 innings, 5 mil 714 ponches, 383 fusilados en una campaña, siete no hit no run, trece juegos de un hit, 222 juegos completos con 61 blanqueos? Probablemente nadie se acercará al “Expreso de Alvin”. Estadísticas increíbles… PITCHEO profundo entre abridores y relevistas debe ser la virtud del elenco zuliano en la Serie del Caribe que iniciará mañana en Culiacán. El aliño de siempre estará en la velocidad, fundamento de las Águilas para llegar hasta el tope del campeonato criollo… CARLOS Mauricio Ramírez, joven figura de la radio y la televisión, se radicará en Tijuana, México. Ha sido designado gerente de comunicaciones de los Toros, el club de la fronteriza ciudad de Baja California. Otro talento de exportación… LA final dominicana estuvo de espanto y brinco. Llegó a los nueve juegos y ganó el club de mayor fuelle histórico. Los Tigres del Licey arribaron a su título 22. Buscarán la undécima corona propia en la Serie del Caribe.