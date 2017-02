Extra Bases 07-02-2016

AUNQUE un equipo con 1-3 en ganados y perdidos no debería estar en semifinales -Cuba ya fue campeón después de eso- la Serie del Caribe ha recuperado el interés entre los aficionados y competidores. Los estadios del Pacífico mexicano -Culiacán, Hermosillo, Mazatlán- oxigenan con aires muy frescos la justa que cayó en un marasmo terrible debido a su falta de motivación, la poca capacidad para rehacerse y la ausencia de figuras connotadas… EL último factor mencionado debe ser el más difícil de recomponer. Por restricciones, imposiciones, cansancio, cercanía de los entrenamientos primaverales, en fin, un rosario de tropiezos, la cita caribeña no cuenta con las figuras estelares que merece, algo que no tiene solución inmediata ni visible a largo plazo. Los tiempos y las cosas han cambiado. El evento se dio el lujo, otrora, de ver el paseo triunfal de figuras connotadas de cada país. Por ejemplo, escogemos al azar a los Tigres de Aragua de la 71-72 y allí nos encontramos con David Concepción y Rod Carew haciendo la llave short-segunda, mientras César Gutiérrez defendía la tercera base y César Tovar jugaba en la pradera derecha. El Licey de 1973 colocaba en el campo, entre otros ases, a Bobby Valentine, Steve Garvey, Manuel Mota, Steve Yeager y Jim Spencer. Mucho más adelante, Puerto Rico decidió reforzar a los Senadores de San Juan con un auténtico “dream team” para anexarse el clásico de 1995. En la misma nómina militaban Roberto Alomar, Carlos Baerga, Bernie Williams, Juan González, Edgar Martínez, Rubén Sierra, Carlos Delgado, Ricky Bones, Roberto Hernández, y más. Ocurrió lo esperado en Borinquen: la tropa quedó invicta en seis presentaciones. Ah, Willie Mays y Roberto Clemente -¡válgame Dios!- vinieron a Caracas con el Santurce en 1955.

/*/*/*/*/*/*/*/

ALGO parecido a eso es mucho pedir hoy en día. Los participantes deben rehacerse a la hora de viajar a la contienda. Desde USA y hasta desde Japón la vigilancia es extrema, sin pausas, pitcheo a pitcheo y turno tras turno. Es tanto el dinero que se mueve entre clubes y peloteros que no hay manera de evitar el descenso cualitativo a la hora de efectuar la reunión en la cuenca. Sin embargo, no es el momento de lamentos ni desconsuelos… EL mismo Clásico Mundial, obra y gracia de MLB, se afecta notablemente con el impedimento que hacen los equipos a varias de sus luminarias. Don Dinero impone sus leyes, sus argumentos. Hay cuerpos que valen mucha plata y contratos garantizados que desvelan cantidades asombrosas ya conocidas… LA Serie del Caribe debe otear nuevos horizontes. Es cierto que pretendientes como Panamá, Colombia y hasta Nicaragua no reúnen el nivel para ir de frente contra los cotizados del área. Pero ello no debe ser un obstáculo principal ni permanente. El propio CMB rellena sus grupos con naciones en las cuales no se sospechaba que se jugara a la pelota. Con refuerzos de otros lares los vecinos colombianos participan en el grupo de Florida en la reunión mundialista. Todo es cuestión de meditarlo y hacerlo… BARQUISIMETO 2018 es una buena oportunidad para reestructurar, redimensionar, abrir senderos. Ojalá tengamos alguna modificación sustancial en el “Antonio Herrera G” dentro de un año. El éxito lo anticipamos.

/*/*/*/*/*/*/*/

PANAMÁ será sede de la reunión próxima de la Confederación del Caribe, del seis al ocho de marzo. Ello, según el periodista Ignacio Serrano (el emergente.com) sugiere que el chance de ver a los canaleños en la capital larense es muy elevado. Existiría de tal manera la posibilidad de dos grupos de tres novenas. La capital ubicada en el istmo dispone de un magnífico estadio, el “Rod Carew”, con capacidad para 27 mil espectadores y seis mil puestos de estacionamiento. Fue inaugurado en 1999. Estamos a las puertas de una serie diferente, innovadora, en la versión de 2018 en Barquisimeto… ENORME confusión provocó el triple empate en la punta. La Confederación dio tres resultados distintos para los emparejamientos semifinales. Incluso, revela ESPN, hasta las cuatro de la mañana de ayer el error persistía en la página de la Confederación. Si ellos se enredan con su propio método, imagínense. Mexicanos y venezolanos buscaban eludir a Cuba en semifinales, conocida su fuerza en el pitcheo, solo apaleado por Zulia en el compromiso del sábado… MÉXICO confirma que es el mejor destino para la competencia. El promedio de asistencia diaria está sobre los 19 mil espectadores en el moderno parque de los Tomateros en Culiacán. Incluso estaba casi lleno en la fecha libre para la plantilla de casa… REPÚBLICA Dominicana es el afluente foráneo más importante que tienen las Grandes Ligas. Su talento es excitante, caudaloso. Para el actual monarca del CMB resulta exasperante perder diez juegos seguidos en Series del Caribe. Cierto, no están todos los que son, pero el flamante traje se ve arrugado, irrespetado.

/*/*/*/*/*/*/*/

CARDENALES de Lara preparó un micro motivacional de invitación a la Serie del Caribe del año venidero. El mismo será colocado en la pantalla gigante durante unos tres minutos en la ceremonia de cierre esta noche en el nuevo estadio de los Tomateros de Culiacán… CON tanto lío que hubo al determinar las semifinales, todo con el nuevo reglamento para definir un triple empate, van a tener que materializar algo más práctico. Todo para evitar cuentas que no se esclarezcan hasta horas de la madrugada, como ocurrió ayer por allá en Sinaloa. El reglamento es tan enrevesado que los invitamos a verlo en la página de la Confederación… DON Giuseppe Lombardo estuvo de cumpleaños ayer. Un abrazo fuerte para el querido amigo, propietario de Master Circuito. Ese mismo día, hace 122, nació Babe Ruth, el hombre que transformó el béisbol y “construyó” Yankee Stadium… LLEGA hoy a los ochenta Juan “Terín” Pizarro, zurdo de Santurce que ganó 131 juegos en Grandes Ligas. Fue verdugo del Valencia en la Serie Interamericana en Panamá. Le propinó no hit no run en ese evento, remedo de la Serie del Caribe tras el forzado final de esta en 1960… MAÑANA se conocerán los rosters del Clásico Mundial. No habrá muchas sorpresas en el caso de Venezuela. Omar Vizquel parece haber hecho ya la mejor parte de su trabajo como mánager, mantener en armonía e interés a tantos jugadores de gran peso.