Extrabases 10-10-17

DESDE la victoria del Vargas en 1946 han pasado 71 años. Bajo el mando de Daniel Canónico, flamante héroe del 41, los Sabios ganaron los dos primeros torneos de nuestra liga antes de darle paso al Cervecería Caracas, cuya máxima jactancia era decirle al país que jugaban con puros criollos. Hemos visto dinastías de gran preponderancia desde aquella largada histórica. Magallanes asió tres títulos en los cincuenta para luego darle paso temporalmente a los sucesores Oriente y Orientales. Entre el 56 y el 63, Valencia obtuvo cinco cetros, antes que, del 65 al 71, emergieran los Tiburones de Padrón Panza para alzar cuatro copas…..DEL 78 al 90 los Leones amarraron seis gallardetes, y, en medio de ese rugido capitalino, los litoralenses colgaron en sus vitrinas tres laureles, 82 al 86. Entre el 91 y el inicio de la centuria actual, Cardenales y Magallanes se repartieron por partes iguales ocho torneos. Y aparecieron los vigorosos Tigres de Aragua al despuntar el siglo con media docena de campeonatos…..LA vieja Liga Central, hoy LVBP, ha tenido cambios, deserciones y arribos. Originalmente fueron cuatro clubes, aumentando a seis en la 65-66 y a ocho en la 91-92. Hubo dos grupos, clasificaban cuatro, luego cinco con el wild card de la 96-97, hasta volver al compacto de ocho, pasando cinco a postemporada. Fallido sistema mexicano hace dos zafras y la implementación de seis abonados para jugar en enero. Hoy arranca el evento beisbolero rentado número 73.

EL “play ball” se grita en medio de un clima extraño, enrarecido. La primaria diversión deportiva del venezolano sortea los callejones enrevesados de una situación política hosca, irrespirable. El torneo ha tenido antagonistas que manifiestan su rechazo al desarrollo del evento por la situación que envuelve a nuestro maltratado territorio. Régimen y liga han acordado términos económicos — dólares a cambio de publicidad con PDVSA — para que no haya una pausa en el entretenimiento. Cierto es que – aparte del esparcimiento — parece un absurdo quitarle el sustento a miles de familias que directa o indirectamente viven — o sobreviven — con la pelota rentada…..ES de la mayor obviedad advertir que vamos a un calendario complicado. Los equipos se adaptan a las estrecheces, reducen nóminas y gastos hasta ahora fundamentales. Con un dólar elevado a niveles espaciales — en la realidad de calle — es harto difícil la contratación de jugadores criollos. Hoteles y transporte pasan a ser lujos inviables, mientras las conexiones aéreas no existen. Punto básico la inseguridad actual. Las autoridades han dicho que los estadios y el desplazamiento de aficionados y jugadores contarán con apoyo de los diferentes cuerpos militares y policiales. Les aceptamos la oferta…..LA justa se presta para novedades. Vamos a mirar talento emergente mientras las aguas toman su nivel. Esto es que tendremos novicios de gran porvenir y veteranos de rendimiento garantizado, hasta que los protagonistas de fuste se apresten y el calor beisbolero de noviembre y diciembre nos haga olvidar tanta penuria y desasosiego. De verdad que soportar este huracán sin beisbol uno no alcanza a imaginárselo.

PREDECIR en este circuito es una osadía, o solo una costumbre. Los rosters cambian de un día para otro y ningún equipo tiene seguras sus fichas. Adiciones o deserciones convierten de la noche a la mañana a un club en fuerte aspirante o competidor sin chance…..EN la década actual hemos tenido cinco monarcas diferentes: Caracas, Aragua, Caribes, Magallanes y Zulia. Los Navegantes han sido los más compactos con dos coronas y par de subcampeonatos, aunque fueron eliminados temprano en la campaña pasada. Anzoátegui y Tigres también han celebrado en dos oportunidades. La Guaira suma treinta años sin bañarse con espumante y Bravos no sabe lo que es una Serie del Caribe…..DESPUÉS de su fiesta del 2001, Cardenales entró en sequía. Estuvo cerca en las 07-08, 12-13 y 16-17. Con Magallanes (12-13) cayó en siete partidos tras una final de superestrellas militando en ambos bandos….LOS managers en esta liga duran menos que un ministro de la actualidad nuestra. Lara ha tenido cinco en la década que corre. Tócale ahora a un producto de su horno, José Moreno, emprender la ruta triunfal. Se le atribuye disciplina y orden. Conoce por dentro a la novena y eso es fundamental. Ha hecho carrera en Seattle y es una carta que debía jugarse la divisa porque la fue formando para ello. La LVBP actual no se presta para ensayos de otro tipo. Encuentra el falconiano un elenco sólido, aunque hay peloteros que aún no se reportan o no han firmado.

LA certeza mayor de Cardenales estará en su pitcheo, probado y aprobado. Una plantilla que cuente — cuando se incorporen todos — con Néstor Molina, Raúl Rivero, Williams Pérez, César Jiménez, Osmer Morales, David Martínez, Andrés Machado y Luis Lugo como factores criollos para abrir juegos — junto al cubano Jorge Martínez — abriga un chance de altos quilates. Lo demás viene por añadidura. Puede ser el año de Jhondaniel Medina en esta liga. Si maneja el control resultará el cerrador nativo que tanto ha requerido el bando alado…..CONTAR desde el principio con Jesús Montero, su jugador más valioso de la 17-18, es razón para crear optimismo. Crucial que la llave Ildemaro Vargas-Juniel Querecuto se active cuanto antes, y que Carlos Rivero se adueñe de su antesala. Observaremos a promisores como Anthony Jiménez, Erick Salcedo, Elvis Escobar y unos cuantos noveles que tienen, por ahora, la vitrina para mostrarse. Con la importación abrimos el debido paréntesis. Como vayan jugando, vamos viendo…..ELtrabajo acucioso, enredado, está en la gerencia para la firma de peloteros, auténtico dolor de cabeza por la relación dólar-bolívar. Octubre no aparece como un mes de facilidades…..ESTA será — con el favor del Todopoderoso y la Divina Pastora — nuestra cita número 53. O sea, todas desde la 65-66. La Providencia permite que volvamos con el circuito nacional que lidera Radio Minuto, siempre con el permiso y la bondad de todos ustedes….ES el torneo del querido Rubén Mijares, gloria del periodismo deportivo nacional. Homenaje merecidísimo. Fuego en cuatro plazas. Apertura local contra Tigres. A sonreír un poco que llegó el beisbol. Lo demás también llegará. Seguro.