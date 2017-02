Extrabases 17-02-2017

EL relevo en la presidencia de la LVBP es satisfactorio, alentador y propio de una entidad madura, sin improvisaciones ni altibajos. Hombres de beisbol a plenitud son el saliente Oscar Prieto Párraga y el entrante Juan José Ávila, gente que transpira a través de una pelota y antepone la honestidad y los buenos oficios en un país donde ambas características no vienen en abundancia ahora mismo… CON personalidades distintas, ambos gerentes vienen de escuelas de máximo aprendizaje como Caracas y Magallanes. Prieto -Oscarcito, como se le llama cariñosamente- es totalmente extrovertido, no guarda nada en la prudencia, pero es laborioso e íntegro como su padre, el “negro” Prieto Ortiz, hace mucho más de sesenta años factor destacado en la organización de la primera liga beisbolera profesional, comprador del Cervecería Caracas en el año 52 y luego una pieza fundamental en lo que es hoy el circuito rentado… PRIETO hijo recibió el testigo de José Grasso Vecchio y se impuso tareas que deja cumplidas a cabalidad. Su trabajo en la amplitud del espectro televisivo, los videos o desafíos, el arbitraje, el código de ética y la implementación del sistema antidopaje son recursos bien ganados para el beisbol profesional. Por su peculiar manera de ser, al mandamás saliente se le quiere o se le adversa con rotundidad, pero nadie le quitará lo bailao. Haber sorteado tanto escollo en una situación país tan terrible ya es un logro que se parece a una hazaña. No se postuló porque, dice, su ciclo está cumplido y “me faltaron el respeto”, pero su aporte a nuestro máximo entretenimiento queda vigente sobre la mesa.

PARA quienes no lo conocen, porque su trabajo puede haber estado, en parte, a la sombra, Juan José Ávila contribuyó como pilar fundamental a reconstruir al Magallanes a partir de mediados de los noventa. Es un hombre de consenso y como tal arriba con votación plena al estrado mayor de la oficina de El Recreo. Su experiencia al frente de la maquinaria azul le etiqueta una garantía plena de éxitos. Es ponderado al hablar y al actuar. Funge actualmente como presidente del salón de la fama del beisbol que opera en Valencia… AL optar por iniciativas propias, Ávila seguramente no dejará que se tronche la tarea significativa de su antecesor, con quien guarda, por fortuna, una bien cercana amistad. Le corresponde, también, remar cuesta arriba en un escenario lleno de dificultades externas. Asume el cargo máximo cuando el beisbol en Caracas está amenazado por una recia tormenta debido a los problemas para arrendar el horrible parque universitario. Igual que Prieto debe tener mano izquierda para manejarse -junto a Caracas y La Guaira- con los entes ucevistas y el mismo gobierno nacional, con cuyos dólares preferenciales el beisbol logra salir airoso en cada temporada. Él sabe que debe continuar con la política antidopaje, el mejoramiento del arbitraje criollo y el tratamiento de los planes de alta contingencia para sobrellevar los efectos de la delincuencia y la inseguridad. Tratar de que el público -golpeado en su diario trajín y en sus bolsillos- vuelva masivamente a los estadios es un objetivo fundamental. Debe pues trabajar a cuatro brazos para cuidar la solidez del primer espectáculo de los venezolanos.

LAS entradas para los cuatro grupos del Clásico Mundial de Beisbol van desde los trece dólares en adelante. Para ronda de campeonato en Los Ángeles -dos semifinales y la final- el paquete está en 75 dólares. El primer partido será del grupo A (Seúl) entre Israel y Corea del Sur, el seis de marzo. Por si están interesados la transmisión arrancará a las cuatro y media de la mañana… JAKE Arrieta evitó el arbitraje con los Cachorros al firmar por un año y 15,6 millones de los verdes. Imaginamos por cuanto será el bocado que está discutiendo con la gerencia del club para un amarre de largo alcance… LEONES y Tiburones avizoran problemas mayores con el estadio caraqueño de Los Chaguaramos. Con las bajas asistencias en el pasado torneo y la poca certeza en alquilar de nuevo su vetusto escenario, es posible que programen juegos en San Félix y Acarigua-Araure, aunque estos cosos necesitan de refacciones para estar disponibles a cabalidad. Por su ubicación, el “Julio Hernández Molina” llanero es una buena opción para los bandos capitalinos. Hace 41 años -y por la misma causa del arrendamiento complicado- los cuadros que hacen vida en Caracas tomaron la vía del exilio y juntaron nóminas para inscribirse oficialmente bajo el nombre de Portuguesa, aunque se les llamaba Tibuleones.

EL principal involucrado en los casos recientes de dopaje en la pelota profesional venezolana, aceptó recurrir a la muestra B. Para ello debe ir -o enviar alguien autorizado- a Los Ángeles, USA, a observar el procedimiento respectivo. Así están las cosas… ARAGUA prefirió retornar sobre sus propios pasos. Considera viable ahorrarse diligencias escamosas y darle nuevamente el cargo, desde el inicio, a Buddy Bailey, cuyos estrictos códigos no gozan de aceptación mayoritaria, pero lo condujeron al éxito en seis ocasiones con la misma franela rayada. En tiempos difíciles cuatro escuadras han preferido ratificar a sus comandantes de campo. En los casos de Henry Blanco (Bravos), Omar López (Caribes) y el campeón Lipso Nava (Zulia) no se había generado duda alguna. El próximo debe ser Oswaldo Guillén con los Tiburones. O sea, todos los clasificados -menos Lara- han renovado o lo están haciendo con sus pilotos. No extenderle contrato a un manager finalista resulta complicado. Pero Luis Dorante genera opiniones contrapuestas… DEFINITIVAMENTE nuestro Tour de Grandes Ligas será en julio, incluyendo partidos en Chicago (contra Seattle) y otros dos en Atlanta (frente a los campeones Cachorros). El paquete está sumamente atractivo y económico. Infórmese por el 0251-2551874… ESTE domingo desde las diez de la mañana compartiremos un conversatorio sobre beisbol y otras cosas con nuestros amigos de Duaca. La cita será en la biblioteca “Rómulo Betancourt” de la llamada Perla del Norte. Un placer reunirnos con el apreciado colega periodista Alexander Cambero y sus invitados. CORDIALMENTE, Omar Vizquel le sacó al cuerpo al Caracas. Sus anhelos por dirigir a la manada se trastocaron en su desinterés por lo mismo. El cambio de rumbo pudiera tener muchas razones, entre ellas el manejo gerencial del club.