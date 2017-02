Extrabases 21-02-2017

A trece días del primer pitcheo en el Clásico Mundial de Beisbol, el reverbero eleva su temperatura. En el caso de Venezuela estamos a diecisiete jornadas de abrir operaciones contra Puerto Rico, el 10 de marzo en Guadalajara. Cada quien toma forma en su respectivo campo de entrenamiento. La mayor parte de los protagonistas ha estado inactiva en el receso tradicional. Los nombres son, en buena parte, los mejores que pudiera convocarse. La duda permanente es cuanto nivel físico tendrán llegado el momento de lucir sus cualidades… LA nómina criolla se ve formidable, particularmente en el ataque. Omar Vizquel recibe una escuadra con poder, velocidad, defensa y recursos infinitos para elaborar su alineación. Félix Hernández se alista en Peoria, Arizona, para alcanzar su mayor nivel en los innings que el reglamento le otorga. Interesante será la manera como el novel piloto criollo manejará el pitcheo secundario, los obligados relevistas del medio… ENDER Inciarte y José Altuve deben conformar la llave abridora del lineup. El zuliano conectó para .291 con embasado de .351 en el 2016. De Altuve qué no estará dicho. .338 y .396 en ambos renglones. Miguel Cabrera sería el tercer palo con Carlos González detrás, a menos que se prefiera la misma fórmula que usan los Tigres con Cabrera y Víctor Martínez en ese orden. El estratega nativo anunció a Martín Prado como su antesalista titular, pero no estará lejos la tentación de utilizar a Rougned Odor a partir de un segundo encuentro. Salvador Pérez debe ser el sexto, y luego el mismo Prado, Alcides Escobar y Odúbel Herrera. Pero la lista da para regodearse.

UN tal J.P Crawford pudiera haber aliviado los dolores que sufre en la ingle el falconiano Freddy Galvis, quien salió de la nómina mundialista por la referida lesión. El campocorto, uno de los líderes del Zulia en la conquista del pasado campeonato, está en el campo de entrenamiento de los Filis, mientras el citado novato toma rodados a su lado con un serrucho preparado… CRAWFORD se embasa mucho y en 2015 -clase A avanzada- alcanzó un average de .489 en esa especialidad. Tiene 22 años y lo barajan con alto concepto. Es difícil que sea superior al criollo en la defensiva, pero viene creciendo y comenzará la zafra en AAA. Por eso Galvis llegó temprano y sus dolencias bajaron de intensidad. No les extrañe, pues, que en los cuáqueros se planteen un cambio que envuelva al venezolano… POR el contrario, César Hernández se ve atornillado en la segunda almohadilla. El carabobeño tuvo una temporada que ni él mismo se imaginaba (.294) interviniendo en 155 juegos y con más de seiscientas apariciones. Fue líder en triples (11) y se estafó 17 bases. Incluso le quitó al final el puesto de abridor a Odúbel Herrera. Aunque conectó 161 hits, debe bajar sus ponches (116). No vino para Lara porque exigía la segunda almohadilla en poder de Ildemaro Vargas, petición difícil de conceder. Pasó de sueldo mínimo a 2.5 millones este versátil jugador de 26 años.

FRANKLIN Gutiérrez cumple hoy 34. Su tránsito por Grandes Ligas ha sido muy accidentado. Las lesiones se han juntado con dolencias estomacales recurrentes, limitantes de su accionar desde el 2011 y lo sacaron por completo en el 2014. Sin embargo la defensiva habla por él. Es un cuarto jardinero de lujo y los Dodgers creen en eso a ojos cerrados. Lo firmaron por unos 2.6 millones en lo que puede ser el envión final del caraqueño que en el 2010 se quedara con el Guante de Oro en la Americana. Cambia de liga con la escuadra que lo hizo saltar al profesional por allá en el 2000. Los 29 jonrones conectados en 472 turnos, cifras de las dos recientes temporadas, son un atractivo adicional. Y al igual que en Seattle, los zurdos lo verán bastante en el plato… USA es el epicentro del béisbol. Empero, no ha podido ni siquiera llegar a una final del CMB, tarea que también tiene pendiente otro grande como Venezuela. Jim Leyland afronta el compromiso de escalar más allá con una escuadra fuerte, a nuestro gusto superior a las tres anteriores de los norteamericanos. Hay jardineros como Giancarlo Stanton, Adam Jones y Andrew McCutchen. El antesalista es el explosivo Nolan Arenado y la llave de la intermedia la conforman Brandon Crawford y Daniel Murphy, con Paul Goldschmidt en la inicial y Buster Posey en la receptoría. El pitcheo está profundo con Michael Fullmer, Sonny Gray. J.A. Happ, Andrew Miller, Luke Gregerson, Tanner Roark, David Robertson y Drew Smily, entre otros… ESTADOS Unidos irá contra el debutante Colombia el 10 de marzo para luego enfrentar en duelo de alto voltaje, el 11, a República Dominicana.

CARDENALES analizará el fin de semana lo concerniente al mánager de la 17-18. La junta directiva hará una evaluación al respecto y luego habrá una reunión con Luis Dorante para decidir su situación futura con el club. La sesión de este sábado servirá para valorar la buena campaña pasada y los inmediatos objetivos a cumplirse. Por ahora, Dorante está en suspenso… AGRADABLE, ameno, el conversatorio con los gentiles amigos de Duaca, el pasado domingo en el colegio “Padre Díaz”. Compartimos un par de horas sobre béisbol, ciclismo, transmisiones deportivas y temas diversos. Placentero aceptar la invitación de tanta gente amable encabezada por el colega Alexander Cambero, documentado presentador del acto… 65 AÑOS atrás, Tommy Fine, lanzando para el Habana, propinó el único juego sin hit ni carrera en la historia de las Series del Caribe. Ese 21 de febrero de 1952, el derecho norteamericano tuvo enorme ayuda de su defensiva. Fue un gran juego de pelota en Panamá, y Magallanes cayó vencido, 1-0… ATRACTIVO nuestro tour de Grandes Ligas en julio. Dos partidos en Chicago (contra Seattle) y otros dos en Atlanta (Bravos-Cachorros). Infórmese por el 0251-2551874… ASÍ es la vida. Pablo Sandoval pierde peso para ganar velocidad y agilidad. Félix Hernández, en cambio, toma kilos para obtener mayor potencia en su recta… RENÉ Reyes llega hoy a los 39. Ha vestido la camiseta de todos los equipos de la LVBP menos el Magallanes. Y no es por bajo rendimiento pues batea para .297 y suma 882 hits… LA esposa de Dexter Fowler es iraní. El jardinero de San Luis acaba de firmar por cinco años y 82.5 millones. Por ahora no tiene pensado volver al país de su compañera de vida, ni loco que sea.