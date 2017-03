Francisco y la Misericordia

La mayoría de los venezolanos, un 75% por lo menos, profesamos la fe católica romana, es decir, de treinta millones de habitantes, veintidós millones y medio nos proclamamos católicos. De esos veintidós millones y medio, la practicamos o intentamos practicar con seriedad, un porcentaje menor al 10 %, es decir, dos millones doscientos veinticinco mil personas.La doctrina católicaes una hermosa y fascinante explicación de lo que es la vida sobre la tierra y el porqué de lacreación del ser humano, que invita a seguir a Jesús.

Veamos, el hombre no ha llegado a la vida producto del azar, producto de energías desconocidas que lopusieron en este mundo junto con otros seres inferiores a él, la Iglesia Católica enseña que el ser humano es producto de un acto infinito de amor de Dios.

Dios no necesitaba crear al hombre, sin embargo, para hacerle participar de su amor infinito y de la belleza de la creación, lo creó y le ha dado la existencia como oportunidad para alabarlo eternamente.Por eso la vida humana es tan sagrada e intocable, aún la del concebido y no nacido, porque es producto del amor de Dios. La Iglesia nos enseña que el ser humano falló, pecó, se apartó de la ley divina que debía cumplir. Dios lo castigó pero inmediatamente tuvo misericordia de él y le entregó a su Hijo para su redención. El amor infinito de Dios no se limitó pues a la creación del hombre, sino que lo volvió a llamar después del pecado,y su amor se convirtió en misericordia.Hoy comienza en el mundo católico ese período de tiempo que llamamos Cuaresma. La Iglesia ha querido desde los comienzos del cristianismo, invitar a todos sus fielesa meditar el infinito amor de Dios y su misericordia. La Iglesia nos invita en este tiempo a imitar a Jesús en la aceptación total de la voluntad de su Padre. Nos invita a purificar nuestras vidas y reparar por las faltas y pecados que todos cometemos. Jesús fue acusado, enjuiciado y condenado siendo el ser más inocente del mundo y aceptó aquella condena y murió en una cruz para redimir a la humanidad entera.

El papa Francisco ha sido el Papa de la misericordia. Ha querido no solo facilitar la obtención del perdón de los pecados cometidos, sino también la indulgencia plenaria de la pena merecida por esos pecados. Se perdona el pecado y se perdona la pena, siempre que se cumplan estas condiciones: confesión sincera y completa de los pecados, propósito verdadero de esforzarse para no volver a cometerlos, visita a la Virgen y rezar por la persona e intenciones del Papa. 2016 fue un año de la misericordia, ahora extendido a 2017 por el primer centenario de la aparición de la virgen de Fátima. Gracias Santo Padre por ese corazón misericordioso que Dios leconcedió.Vayamos hoy, miércoles de ceniza, y ganemos esa indulgencia plenaria que el Papa nos regala.