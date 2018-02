El gobierno, las sanciones…

Me gustaría que los personeros del gobierno se mostraran preocupados por la salud de los venezolanos tanto como les preocupan las sanciones. Que se ocuparan de proveer los medicamentos que no hay y que acepten declarar la emergencia humanitaria. Ésta es una revolución autodenominada “humanista” y los sinónimos de esta palabra encierran conceptos como consideración, benevolencia, piedad, caridad, misericordia, compasión, bondad, filantropía, sensibilidad, amor… Entonces… ¡hagan honor a su “razón de ser”!

Me gustaría que los personeros del gobierno se mostraran tan interesados en que la gente se alimente bien, tanto como están interesados en que se eliminen las sanciones. Hay hambre pareja y lo que viene es hambruna. Y en vez de combatirla, lo que quieren es que los dueños de los supermercados –ésos que sí se han fajado trabajando de sol a sol- sean quienes paguen por lo que ellos no han hecho ¡No pueden esperar que vendan a pérdida! Desbarataron el aparato productivo del país, no pueden recuperarlo y lo que les interesa son las sanciones.

Me gustaría que los personeros del gobierno se ocuparan de velar por la seguridad de los venezolanos como se ocupan de mover cielo y tierra para que les quiten las sanciones. Chillan, patalean, amenazan. Usan algo tan sagrado como las elecciones para chantajear “más sanciones, más elecciones”, como si las elecciones fueran un castigo. Por supuesto, vistas de la manera que las están planteando, lo son: inhabilitan a quienes pueden ganar, mudan de centros a quienes pueden votar, no abren el registro electoral de los consulados en el exterior y cambian la fecha de las elecciones a su capricho. Usan la ANC, que es ilegal e ilegítima desde su nacimiento, para convocarlas, usurpando el poder electoral…

Me gustaría que los personeros del gobierno se abocaran a resolver el problema económico del país con el mismo afán con el que buscan que cesen las sanciones. Pareciera que el único tema fueran las sanciones. Que lo único que importa fueran las sanciones. Que la prioridad fueran las sanciones. Yo me pregunto ¿por qué les preocupan tanto las sanciones? Las sanciones son para castigar a quienes han desbancado al país. Quien no la debe, no la teme. Si ellos no tienen nada que temer, no deberían estar tan preocupados, ¿verdad?…

