La cultura del bachaqueo (4/5)

A pesar de los intentos que se han dado, experiencias en la distribución de la tierra, la nacionalización y cogestión obrera, el cooperativismo, además de la corrupción hemos visto el surgimiento de una nueva burguesía, que algunos han llamado la boliburguesía, que se han asumido como nuevas élites, no han entendido el socialismo como proyecto, sino como beneficio personal.

Así mismo, hemos visto la generación de un sentimiento radicalizado de odio en muchos casos irracional, que lleva a la venganza de orden personal, donde se cree que ser pobre es bueno y todo el que tenga una cierta riqueza y conocimiento es malo per se, es una visión estúpida e ingenua de la “lucha de clases” que ve en todo empresario y en todo hombre con formación intelectual un enemigo, “porque tiene lo que no tengo yo”, “tiene lo que carezco”. De ser así todos deberíamos ser pobres y además ignorantes para que todos seamos iguales. No se trata de caer en contradicciones, pero el socialismo no puede ser confundido con la postulación de la pobreza como modelo y además todo modelo socialista está obligado a producir una economía socialista, que tiene que ser eficiente, bien administrada, con unos principios distintos al capitalismo en cuanto que se busca el beneficio general y no producir daños al ambiente y a los seres humanos, pero el socialismo no está reñido con la productividad y la eficiencia. El socialismo no puede ser confundido con distribución de la renta petrolera:“darle a cada uno una gota de petróleo”, eso raya en el populismo, y nos convierte en una economía de reparto y distribución y no de producción.

La ineficiencia y la corrupción junto a la burocracia están destrozando no solo a la economía nacional, sino, quizás lo más importante, amenazan con revertir todo el proceso de dignificación de lo político y lo ético que tanto le costó al gobierno bolivariano del Presidente Chávez.

Esto que hemos señalado en lo económico igual podríamos señalarlo en lo político, reconociendo que hoy el venezolano es distinto políticamente, que ha madurado, que son mayores los niveles de participación y protagonismo, es necesario también reconocer, después de 18 años, que muchos de estos logros y cambios no han traspasados en algunos casos lo cuantitativo y no son tantos los avances en términos de la participación y la democracia protagónica en lo cualitativo. Desde el 2006, con los consejos comunales, hasta las más recientes comunas, deben ser evaluadas para ver hasta qué punto se ha asumido una verdadera participación protagónica, así mismo hay que revisar cuál ha sido el grado de formación política -que es la garantía fundamental para que la participación no solo sea cuantitativa (es decir simplemente un voto).

Consideramos que más criticable que las deficiencias económicas y políticas de este proceso revolucionario son sus deficiencias en lo cultural y educativo. Nadie duda de todas las buenas intenciones y además de las acciones concretas que se han tomado para masificar la educación, dar respuesta a los excluidos, reivindicar la historia y la identidad nacional, pero aún es muy cuestionable los avances cualitativos en la educación, no solamente en su capacidad para generar hombres capacitados para el trabajo y la producción socialista sino peor aún para romper con la cultura capitalista.

Pedro Rodríguez Rojas

[email protected]