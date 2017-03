La fatídica ñapa chavista

Debemos puntualizar lo siguiente, la mayoría de los venezolanos está consciente que la Asamblea Nacional ha sancionado leyes conforme las promesas realizadas durante el 2015; desde la ley que otorga títulos de propiedad plena a los ocupantes de las viviendas entregadas por políticas públicas, ley cesta tikets para jubilados y pensionados, leyes para propulsar la producción nacional (última cola), incluso, el parlamento ha abordado los principales temas que preocupan a los venezolanos como inseguridad, inflación, escasez y corrupción, lamentablemente ha sido el TSJ por órdenes del gobierno quien ha inhabilitado todas estas acciones… el pueblo lo sabe ¡No es tonto!

Asimismo, el fulano desacato se encuentra entre dicho, toda vez que el TSJ se ha convertido en una maquina redactora de sentencias express en contra de todas las actuaciones de la AN, pero en el inexplicable caso de los 3 diputados arrebatados al pueblo de Amazonas lleva más de un año sin que exista ningún tipo de pronunciamiento. Insistimos, el pueblo no es tonto, sí las “evidencias” eran tan contundentes para accionar contra lo más sagrado en una democracia, la soberanía popular ¿Por qué razón aún no ha decidido al respecto? Todo indica que el verdadero temor no era a un supuesto fraude, sino a la mayoría absoluta de 112 diputados de la MUD que pudiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente que le pusiera punto final al, desde hace rato, moribundo chavismo ¡Ahí está el detalle!

El revocatorio recibió la misma dosis de resistencia a entregar el poder, solamente los muy crédulos son capaces de creer que la MUD, quien venía de sacar casi 8 millones de votos en las parlamentarias de diciembre 2015, era incapaz de recolectar menos de 200 mil firmas. El alegato disque jurídico aplicado es tan absurdo y débil que resulta trágicamente risible, así cualquier gobernante podrá enviar a sus acólitos firmar “chimbamente” para después alegar fraude en la recolección de manifestaciones de voluntad, ahora ningún revocatorio se volverá a realizar jamás en el país.

¿Tiene dudas? El CNE se ha autovanagloriado de su tecnología de punta, ha realizado 3 elecciones en un año, se ufanó de haber certificado en 48 horas más de 10 millones de firmas contra el “Decreto de Obama”, bueno, ese CNE se excusó arguyendo no pudo preparar las regionales cuando lo ordenaba la constitución porque se la solicitud del revocatorio le tomó todo su tiempo ¿Es sensato este argumento?

Hemos señalado, el chavismo ha venido perdiendo gobernaciones y alcaldías claves, perdió una enmienda constitucional, la Asamblea Nacional del 2010 (en votos) y de forma abrumadora la de 2015, apenas pudo ganar las presidenciales de 2012 y 2013 a pesar del grotesco e ilegal ventajismo y sabotaje a las candidaturas opositoras, en fin… Entendamos algo; sí se hubiese celebrado el revocatorio y las regionales en el 2016, conforme a la constitución, hoy el chavismo no estuviese en Miraflores ni en el 80% de las gobernaciones ni consejos legislativos del país, estamos padeciendo una inconstitucional ñapa del chavismo, por demás ¡Fatídica! @leandrotango