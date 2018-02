Por la puerta del sol – (2) Cagliostro

Nuestros maestros, nuestras enciclopedias, internet etc. son para el conocimiento una fuente de luz, valioso productor de semillas que recogemos y sembramos en nuestro huerto cuidándolas, dándole día a día nuestros aportes y toques personales, nuestros matices, el abono, la esencia y regamos con cariño, son las que con el tiempo retoñarán en otros huertos, movidos por la curiosidad y deseo de aprender.

Cagliostro es un tema escrito por el autor Gordon Gaskill, artículo que hallé hace unos días en una vieja revista hurgando entre mis libros; interesante tema al que en mi época de estudiante no le di la importancia que hoy representa para mí. Para escribir uno se inspira en muchas cosas; el tema de Cagliostro me impulsó a buscar en enciclopedias y en otras fuentes, para realizar lo que desde la semana pasada pongo mediante capítulos ante los ojos de quienes leen EL IMPULSO.

Toda historia encierra en su interior situaciones, descripción de algo diferente, otros actos, lugares, personajes y sucesos que aportan al tema un sinfín de datos que enriquecen su contenido, satisfacen nuestra curiosidad y ayudan a comprender mejor no solo la historia sino acontecimientos que a veces ni conocíamos. Leer de aquí y de allá surte sus efectos, hurgar hondo desentierra cosas que nos incita a no dejar a medias nuestros escritos, exploraciones ni lecturas. En la raíz de una historia como en la composición de una melodía se unen diferentes notas, cuya diversidad logra el acorde perfecto. En este caso no solo se trata de Cagliostro sino de caminos que surgen dentro y de sucesos que si no se toman en cuenta la historia quedará incompleta. Todo cabe en un escrito, lo que no se puede perder de vista es el hilo principal ni la esencia de nuestra narración.

Seguimos pues…

Cagliostro dejó a muchos en la ruina, manejaba voluntades a su acomodo poniendo la riqueza de otros a su disposición. No fue un maestro más que en su magia, cuyo objetivo principal era el de verse ovacionado por nobles y plebeyos para tener el derecho de ponerse títulos. En su nombre han surgido fábulas en las que figura la suya como la labor de un precursor salido de la nada del que no se sabe nada.

Increíble pensar que después de haber provocado el entusiasmo de la alta sociedad de aquella época, este personaje terminara como terminó.

La masonería reconoce que el hombre no es invulnerable a las tentaciones y debilidades; de la misma manera reconoce que la perseverancia del espíritu se convierte en eficaz baluarte de virtud.

En aquella época a la masonería (entidad secreta) solo tenían acceso los hombres, pero como éste hacía con la voluntad de otros lo que se le antojaba, creó una rama femenina nombrando a su esposa con el título de “Reina de Saba”. Para ponerse al lado de la reina, las ricas señoras daban lo que fuera por estar a su lado. Cagliostro prometía enseñar sus sagrados secretos a quienes entregaran parte de sus riquezas para obtener poderes como él y dominar al mundo.

Cobraba sus elíxires a precios elevadísimos. Con astucia empleaba las mismas hierbas medicinales que utilizaban los médicos en aquel entonces, cambiándoles la etiqueta de presentación del frasco; las píldoras que entregaba a los ricos estaban envueltas en pan de oro, intensificando en estos el efecto sicológico. Era tan sagaz manejando las mentes que utilizaba a su esposa para convencer a las señoras de que le entregaran sus fortunas para ser eternamente jóvenes con solo cinco gotas del mágico brebaje. La esposa tenía 30 años y él decía que tenía 60.

Continúa…