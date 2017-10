Por la puerta del Sol – Mi carta (4)

Desde que estoy aquí disfruto y escribo con intensidad y emoción. Estar lejos de los afectos que se quedaron, es la perenne añoranza que llevo atada a mí por todas partes. Esta lejanía llena de cosas bellas tiene necesariamente que producir inspiración al que llega a conocerla, se siente la misma inspiración que profesaron los clásicos en sus poemas de ayer. No hay una sola razón que impida dar rienda suelta a la imaginación, a las fantasías, a las emociones, al asombro, al amor, a la libertad. Dos deberes lleva este escrito en larga carta: comunicar lo que vea y absorber todo lo que me toque como la cercanía de este mar holandés; en resumidas cuentas palpar tanta belleza, palpar el mar, detenerme, ver las proas desde el ancladero y compartir con mis lectores.

Imaginar lugares, soñar, hacer planes y llegar a estas tierras fue algo que me acompañó todo el viaje hasta que llegué a Ámsterdam, abracé a mi hija y a mi yerno, abrí los ojos al salir del aeropuerto y como si entrara en un lugar mágico, empecé a disfrutar en este mundo fantástico desde la sombra de una hojita al caer, la serena imagen del mar, los antiguos caminos, un horizonte y otro horizonte, hasta la noche, el alba y de nuevo el día…

Es un verdadero lujo detenerse unos instantes para ver el pequeño tulipán que se quedó escondido después de la primavera, queriendo entibiar con su pequeñísimo tamaño las grandes heladas del otoño que ya se sienten.

Aquí como en mi tierra el paisaje es memoria. Más allá de sus límites la tierra sigue sosteniendo las huellas del pasado, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo; son lugares que brindan al visitante quietud, armonía, entretenimiento, gozo, belleza.

A cada paso que doy se tensan los tendones de mi mano, quiere salirse el cuaderno que llevo en mi bolso, se encrespa mi pluma, empieza mi mano a escribir y a narrar todo lo que voy viendo y sintiendo. Doy rienda suelta a las ganas de ver, de captar y de escribir. Por aquí un alfombrado de hojas de colores, por allá manos trabajando que como aspas de molino van fraccionando el aire abriéndose paso, como si estuvieran separando malezas invisibles; no me canso de ver ni de escuchar la diferencia que hacen los ruidos por acá respecto a los de Venezuela. Imagino qué se sentirá dormir a la intemperie tapándose con nubes, aguaceros y aletazos de cielo. Puedo escribir que la noche de hoy está estrellada, pero no está estrellada, es la hora del grito lacerante de sueños de pesadillas, de vuelos, de las reminiscencias que guarda el árbol del sendero, la noche se me antoja la voz del silencio y del viento que barre sin silbar sueños, suspiros y recuerdos. La mente inquieta va por donde quiera y hace lo que quiera con un lápiz y un cuaderno, como dijera Cervantes: “En la pluma tenemos la lengua de nuestra alma”. Las experiencias vividas aquí me darán la oportunidad de aprender muchas cosas, de aprovechar cada momento y también mis escapadas.

Parece mentira que hoy me encuentre aquí en Leiden, la tierra en la que estuvieron refugiados Ana Frank y su familia, durante la Segunda Guerra Mundial para escapar del odio racista de los nazis.

Holanda cuenta con prestigiosas colecciones de obras expuestas en los destacados museos del Estado y del Municipal, ambos situados en Ámsterdam, ciudad que cuenta con el mayor número de museos del mundo. Las colecciones y temas allí expuestos también son únicos en el mundo. Arte y objetos ordenados cronológicamente enseñan la evolución de la cultura en todos los campos.

