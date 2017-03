Por la puerta del Sol – Las inimitables, orgullo de la naturaleza

Me gusta escribir de todo aquello que me inspira y me nace del alma hacer, porque tengo inquietud de divulgar, enseñar e invitar otros a pensar, aprender y compartir lo poco o mucho que tengo en mi haber. Escribo con el mismo estilo pero con contenido diferente.

Las abejas nos regalan su miel para suavizar nuestras amarguras y su cirio de blancura en el momento de la muerte.

Bajo la brillante techumbre van contentas, ebrias del néctar y polen de las flores; mudo se concentra el amor en el vuelo delicioso de la reina y el zángano de reproducirse hasta el final.

Es interesante saber que ellas a pesar de no poder ver lejos, su punto de referencia y campo eléctrico lo encuentran en el ángulo del sol que los conduce a encontrar la flor más perfecta, perciben sin dificultad la luz ultravioleta que las flores utilizan para guiarlas, no necesitan como el hombre utilizar un chip como medio de información para encontrar el camino de lo que buscan.

Vea usted que para elaborar un frasco de miel las abejas recorren distancias de hasta 88.000 kilómetros. ¿Qué tal? Si nosotros aprendiéramos de la naturaleza no tendríamos las calamidades que nos agobian día a día.

Las abejas son insectos sociales que viven en una colmena cuya gran suerte es la de contar con una democracia perfecta ¿Por qué? Porque todos se atienen a leyes inmutables. Allí no hay anarquía, ambición de poder, chulos, huelgas, traficantes, desocupados ni tiranos, hay conciencia de vida, por lo que todos trabajan; no caben los inútiles en esa colmena de movimiento perenne. Todas ellas se guían por el llamado espíritu de la colmena de todos para todos. Cada larva nace con una misión asignada y una naturaleza física diferente para realizar su misión: La reina es la encargada de poner los huevos y la más apreciada entre ellos; el zángano es igualmente apreciado como esta tiene la misión fecundar a las reinas en vuelo asombroso de amor. Agotado y viejo su espacio debe ser ocupado por los nuevos zánganos mediante una ley que los retira del territorio y se cumple.

Las obreras son mayoría en la colmena, son ellas las que realizan el mayor quehacer, están dotadas de instrumentos increíbles de trabajo. Se encargan de que no falte nada en la colmena para la sobrevivencia de la especie. De las obreras salen las nodrizas que se encargan de cuidar y alimentar las larvas y ninfas, las damas de honor se encargan de alimentar a la reina y de mantenerla siempre limpia, aparte de esto renuevan y ventilan el aire de la colmena, quitan la humedad de la miel. Son las obreras las que salen a buscar el polen y ambrosía de las flores, las resinas, hojitas, propóleos etc.

En tiempo de invierno todos permanecen unidos, se ayudan y protegen mutuamente. A esta manera de trabajar todos para todos llamó Mauricio Materkinck “Espíritu de la colmena”

Igual que el hombre, luchan contra el tiempo que todo lo muda y cambia, pelean contra sus rivales para seguir allí. Como sociedad organizada y democrática saben que los que hoy están arriba un día estarán abajo en la inexorable rueda de su destino.

Las abejas son ejemplo real del trabajo comunitario de “Uno para todos y todos para uno” Su sabiduría sorprende, conocen sus reglas y límites y las respetan. En cambio el comportamiento del hombre no solo es contra el hombre, sino contra los animales y medio ambiente. Actitudes más que suficientes para confirmar que tiene inteligencia no sabiduría…

Sin polen y sin néctar se acaba el trabajo de las abejas y por ende el de la vida del planeta.

Pienso, piensen, pensemos…