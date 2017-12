Por la puerta del Sol – Liras de invierno

No sabía lo que era la época otoñal hasta que personalmente la sentí, la viví, la disfruté y entendí por qué en el mundo de Dios todo tiene su tiempo de duración, de esplendor, de permanencia y final.

Desde que pisé tierra holandesa pude ver que la naturaleza mostraba sus señales de cambio sobre el campo, sobre los tulipanes, sobre las aves y sobre los seres humanos. Paso a paso todo fue cambiando hasta que apareció con todo su rigor el frío y los fuertes vientos de otoño.

Desde que llegué a territorio holandés pude darme cuenta que los árboles de pera del jardín, el manzano y los de avellana crujían ante la furia del viento del Norte que les hacía perder las ramas y sus hojas; igualmente observé como perdían uno por uno sus pétalos las rosas y los tulipanes bajo el paso acelerado del otoño que ya daba muestras del crudo invierno que vendría después de él a congelarlo todo. El panorama era hermoso, el frío intenso. El viento helado se colaba por entre mi chaqueta, mi gorro, mis guantes, botas, bufanda y por entre toda mi piel. Sin llegar aún el 21 de Diciembre con el solsticio de la estación, ya el invierno azotaba los paisajes.

Como es mi costumbre, al llegar pronto empecé a caminar y a admirar ese mundo que no conocía. Mi ruta preferida era ir por la orilla de los canales rumbo al molino, desde donde podía divisar lo maravilloso que natura ponía ante mis ojos.

El sol aparecía por ratos y era rico sentir su abracito, aparecía resaltando la pátina de plata de los árboles que ya iban quedando deshojados. Holanda se me metió por los poros y se instaló en mi corazón. La observé, la exploré, la recorrí y la viví con gran intensidad y alegría, día por día sin desperdiciar el tiempo.

Se alzaron un día las aves de su nidal, se callaron y se alejaron en pos de otro cielo abrigador. El árbol se fue quedando solo (sin sus aves ni sus trinos) dormido y yerto, porque el árbol nunca se va como se van las aves cuando hace frío. Blancos son los días y oscura la noche del invierno que la aurora a la vuelta de los meses dará de nuevo calor, para que retoñe el verde en las dormidas enramadas.

Descubrí un mundo diferente al trópico y me sentí feliz de la experiencia adquirida; aposté a la alegría no a la tristeza, al aburrimiento ni a las preocupaciones. Es muy rico ser mortal para sentirse libre, sin barreras ni limitaciones. Viví el viaje con intensidad, soñé en grande y reí a carcajadas, aproveché los dones que me activaron la llama de la vida.

Extrañaré de Holanda su mitología, sus leyendas, su impactante arquitectura, sus museos, su arte poético y su cultura, su orden, sus dulces, los canales, los molinos de encanto, su cielo con sus bandas crepusculares cargadas de colores, sus paisajes y hasta sus vientos inclementes, su pujanza, sus tiendas fabulosas y también las bromas de Pieter, extrañaré el suculento desayuno que preparaba mi hija temprano y compartíamos las dos, me llevo el recuerdo de mis caminatas, la belleza de esta tierra y la calidez de su gente.

Cada vez que la recuerdo siento que me acurruca el corazón. Después de experimentar la naturaleza en su estado más puro y hermoso, con la sensación de haberme sentido parte de esos paisajes, sobran las palabras, porque mi gratitud hacia Holanda y mi familia es absoluta. Solo espero que vuelvan las naves a surcar pronto sus solemnes canales y regrese el calor al lago de los cisnes. Allí queda lo que dejé, lo que amé y sigo amando. Tal vez en un recodo del porvenir, vuelva a ver a Holanda y a llenar mi tiempo de tantas alegrías.

[email protected]