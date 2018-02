LA RED DE INSTITUCIONES LARENSES… ¡EN ACCIÓN! – ¡DIASPORA INFAME! II

“El espectro del hambre y de la disolución de la URSS hacen temer una migración masiva de soviéticos hacia Europa occidental”.

LASEMANA.COM.

Reseña la semana.com qué, para enero de 1.991 la diáspora rusaera un secreto a voces. Pero cuando el embajador de la URSS ante la Comunidad Europea lo planteó sin rodeos en Bruselas, la realidad adquirió dimensiones concretas. Vladimir Shemiatenkov anunció que el parlamento de su país dictaría una ley que garantizaría a los soviéticos la libertad para viajar. Esa disposición significaba el comienzo de la migración masiva de millones de soviéticos.

Desde barrenderos hasta profesionales universitarios, estaban dispuestos a emigrar en busca de oportunidades laborales y un mejor nivel de vida. Los países miembros de la Comunidad Económica, temían la llegada de un flujo migratorio superior a su capacidad de asimilación de refugiados. Algunos opinaron que las afirmaciones de Shemiatenkov estaban dirigidas a presionar a los gobiernos occidentales para que invirtieran en la URSS; puesto que habría dicho que un tratamiento de inyecciones de capital podría ser la única esperanza para evitar el funesto desenlace creado por el comunismo.

Se anunciaba un panorama apocalíptico, en el que cientos, miles, millones de soviéticos abandonarían en masa el país por todos los conductos imaginables, incluso a pie. Los informes hablaban de 2 hasta 25 millones de inmigrantes.

Polonia, cuya propia población había sido una de las más propensas a emigrar a occidente, restringió la admisión de soviéticos y rumanos. Suiza estableció el requisito de visado para los soviéticos, Suecia instaló un centro de recepción en la isla de Gottland, Checoslovaquia y Hungría alistaron campos de refugiados (construidos en las antiguas barracas del ejército ruso) y Austria envió tropas a su frontera oriental. La misma que, para mayor paradoja, habían cruzado en 1.989… más de 400.000 emigrantes,

El éxodo de soviéticos en particular, y de europeos orientales en general tiene connotaciones ideológicas interesantes. Durante la Guerra Fría, Moscú y los gobiernos comunistas de Europa consideraban la emigración casi una traición a la patria, y no permitían los viajes al exterior sino en casos muy especiales. Restricción considerada violación de los derechos humanos.

Para algunos expertos, la ley migratoria no cambiaba las cosas. El fantasma de la hambruna, combinada con el recrudecimiento de los enfrentamientos raciales, culturales, y la pérdida de autoridad en las fronteras de los organismos centrales, podrían por sí solos estimular la estampida.

La ayuda económica era la mejor talanquera para aquella avalancha humana. Fue una razónpara que Alemania comprometiera 23 mil millones de marcos, unos 25 mil millones de dólares (en los que no está incluido el envío de alimentos, producto de campañas privadas), para programas de asistencia económica a la URSS.

Se temía qué:“En la URSS podía pasar cualquier cosa”.

El periodista español Manuel Chaves Nogales retrató en “Lo que ha quedado del imperio de los zares” el destino de miles de exiliados rusos tras la Revolución. En París, Londres o Berlín algunos, los que pudieron sacar dinero o joyas de Rusia, mantuvieron un cierto nivel de vida y su empobrecimiento se vio mitigado. Otros, los que lo perdieron todo, tuvieron que reciclarse y aprender a trabajar, por lo que en París, por ejemplo, los nobles trabajaban como taxista.

¿Parecido o causalidad? (…)