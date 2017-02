La Red de Instituciones Larenses… ¡en acción! – De la necrofilia al altruismo demostrado

“La necrofilia es la atracción sexual por los cadáveres. La necrofilia ideológica es el amor ciego por las ideas muertas. Resulta que esta patología es más común en su vertiente política que en lo sexual.

Encienda su televisor esta noche y le apuesto que verá a algún político apasionadamente enamorado de ideas que han sido probadas y han fracasado. O defendiendo creencias cuya falsedad ha quedado demostrada con evidencias incontrovertibles…” Moisés Naím, Repensando el Mundo, Pág. 106.

Este venezolano, el doctor Moisés Naím, en Venezuela fue ministro de Fomento, director del Banco Central, y director ejecutivo del Banco Mundial durante catorce años y hasta dos mil diez dirigió la prestigiosa revista Foereign Policy. Es uno de los principales analistas de economía y política a nivel mundial y uno de los columnistas más leídos de la lengua española. En 2011 fue galardonado con el premio de periodismo a la mejor trayectoria profesional: Ortega y Gasset; y en 2013 la revista británica Prospect le incluyó en su lista de los pensadores más importantes del mundo… (F: Repensando el Mundo).

Cito estas palabras de Moisés Naím porque, utilizando otras formas de expresión, hemos analizado el sistema jurídico, económico, político y social que se ha pretendido imponer en la república y supongo que las coincidencias de los criterios son razonadamente ciertas. En reiteradas oportunidades se ha analizado técnica, científica, y lógicamente, la crisis que atraviesa la nación y se podría aseverar, que la causa de la grave problemática es consecuencia, o efecto, de la aplicación de políticas erradas, obsoletas, desfasadas, y fracasadas donde se han pretendido imponer. Más aún cuando la impunidad, corrupción y delincuencia nos ha llevado a liderar las estadísticas internacionales referentes a: robos, hurtos, atracos, secuestros, asaltos, crímenes y más allá, el presunto asalto descarado al erario público; delito que ha sido catalogado como crimen de Lesa Humanidad porque se trata de los recursos que se hubiesen podido emplear para el abastecimiento de alimentos y medicinas, dotación de hospitales y construcción de infraestructuras para la salud, educación, vías de comunicación etc.

Conocidas las debilidades y fortalezas que tenemos, contra la adversidad, abriéndose paso a nivel internacional, se creó una organización apolítica partidista y sin fines de lucro; que cumple con el precepto bíblico que expresa: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”… Los Hijos de Morán.

Ya demostrada la eficacia y eficiencia con las cuales emplean los recursos obtenidos a través de donaciones, se hacen merecedores de que les demos la ayuda necesaria, para que puedan seguir solucionando los graves problemas que subsisten en el municipio Morán; en el área de la salud; las instalaciones del hospital de El Tocuyo; las ambulancias equipos médicos, etc.

Están obteniendo recursos en bazares; con la venta de todo tipo de objetos que las personas donan por no estar usándolos. Es un buen día para empezar a limpiar la mente, la casa y el cuerpo. Lo que ya no uses puedes entregarlo a Los Hijos de Morán con la garantía de que se le dará un uso excelente y ayudarán a personas de bajos recursos y, lo más trascendente… ayudarán a salvar vidas.

No es coincidencia que quien fundó la Red de Instituciones Larenses, la Dra. Beatriz Elena García Carmona, haya fundado la organización Hijos de Morán.