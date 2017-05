La Red de Instituciones Larenses… ¡en acción! – ¿Maquiavélicamente?

Vale más hacer y arrepentirse, que no hacer y arrepentirse…

Donde la voluntad es grande, las dificultades no pueden ser grandes…

Un príncipe (gobernante) que no es sabio no puede ser bien aconsejado y, por ende, no puede gobernar…

No puede haber grandes dificultades donde abunda la buena voluntad…

Las minorías no tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse…

Un príncipe (gobernante) que tenga una ciudad fuerte y que no sea odiado por su pueblo no puede ser atacado…

La sabiduría consiste en saber distinguir la naturaleza del problema y en elegir el mal menor…

Es un mal ejemplo no observar una ley, sobre todo por parte del que la ha hecho…

Hay tres modos de conservar un Estado que, antes de ser adquirido, estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en libertad: primero, destruirlo, después, radicarse en él; por último, dejarlo regir por sus leyes, obligarlo a pagar un tributo y establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas, para que se encargue de velar por la conquista…

Todos los cursos de acción son riesgosos, por lo que la prudencia no consiste en evitar el peligro (es imposible), sino en calcular el riesgo y actuar de manera decisiva. Cometer errores de ambición y no errores de pereza. Desarrollar la fuerza para hacer cosas audaces, no la fuerza para sufrir…

El hombre prudente siempre debe seguir el camino pisado por los grandes hombres e imitar a los más excelentes, de modo que si no alcanza su grandeza, al menos recibirá algo de ella…

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli

(3-5-1.469/21-6- 1.527.)

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, mejor conocido por Nicolás Maquiavelo,fue un diplomático, funcionario público, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la Ciencia Política moderna. Maquiavelo describió el comportamiento inmoral, como la deshonestidad y la muerte de inocentes, como algo normal y efectivo en la política. Incluso pareció respaldarlo en algunas situaciones.

Maquiavelo escribió su magna obra, “El Príncipe,” en el año 1.513, y su pensamiento plasmado en el papel ha servido de guía a una inmensidad de políticos, quienes lo han utilizado para realizar planes de gobernabilidad diabólicos, o para combatirlos. Cierto es que, después de quinientos cuatro (504) años, sus ideas siguen vigentes, es por ello que cito algunas frases expresadas por él y que considero vigentes a nivel mundial, y por tanto, adaptables a nuestra actual situación caracterizada por la inducida crisis política, económica, social, ecológica y hasta cultural que destruye a esta Tierra de Gracia que llamamos Venezuela.

Incansablemente he repetido que debemos utilizar la lógica y la razón para actuar con sensatez; supongo que no hay que ser muy inteligente, ni tener vastos conocimientos sociológicos y económicos para aceptar los resultados de un análisis práctico de nuestras vivencias cotidianas. Considero que soy un analfabeta político pero, podría asegurar que las políticas implementadas en el país son desfasadas, y han fracasado en todas las regiones donde se han querido imponer y, los resultados negativos ocasionados por ellas, son innegables. El sector productivo del país ha sido destruido por el ataque sistemático al cual ha sido sometido.

¿Hay una guerra económica? Supongo que sí, y fue decretada con un parte definido: “La Ley de Tierras.” Puesto que institucionalizó el aullido desgarrador que conculco el derecho de propiedad. Aquel… ¡Exprópiese!