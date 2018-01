La Red de Instituciones Larenses… ¡en acción! – Silencio

“Esta vida no es más que un grano de arena en la infinita costa de un infinito mar”. Khalil Gibran

Khalil Gibran nombre árabe completo Gibran Khalil Gibran (6 de enero de 1883 – 10 de abril de 1931) fue un escritor, poeta y artista visual libanés. Nació en la ciudad de Bsharri, en el Monte Líbano Mutasarrifate, imperio otomano, hoy en día el Líbano. Cuando era joven, Gibran emigró con su familia a los Estados Unidos, donde estudió arte y comenzó su carrera literaria, escribiendo en inglés y árabe. En el mundo árabe, Gibran es considerado como un rebelde literario y político. Su estilo romántico estuvo en el corazón de un renacimiento en la literatura árabe moderna, especialmente en la poesía en prosa, rompiendo con la escuela clásica. En el Líbano, todavía se le celebra como un héroe literario.

Miembro de la New York Pen League, es conocido principalmente en el mundo de habla inglesa por su libro de 1.923, The Prophet,“EL PROFETA”; un temprano ejemplo de ficción inspiradora, profundamente humanista, que incluye una serie de ensayos filosóficos escritos en prosa poética inglesa. El libro se vendió bien a pesar de una fría recepción crítica, ganando popularidad en la década de 1.930 y nuevamente especialmente en la contracultura de los años 60. Gibran es el tercer poeta más vendido de todos los tiempos, detrás de Shakespeare y Laozi. Fuente: Wikipedia.

Ante tan inesperada situación, busqué apoyo en lo que Richard Bach me señaló como mis mejores amigos…Los libros.

Desde siempre he tenido una profunda admiración y aprecio por el Dr. Pablo Shiossone, fue mi profesor de castellano y literatura; fue la continuidad de mi hogar, un sabio ductor en la materia “Formación Social, Moral y Cívica”. Me arraigó los principios y valores ciudadanos que tanta falta hacen hoy en día en nuestra convulsionada y destrozada patria. Como profesional insigne, supo elevar el estandarte de abogado honesto ejerciendo la difícil labor de haber sido Juez, ejemplo para quienes han aceptado la responsabilidad de ejercer la justicia de manera proba… ¡Incorrupta!

Su compañera, baluarte de mil decepciones; sostén y empuje para sobrellevarlas, poder levantarse y lograr el éxito personal, nuestra querida Yuyita, dama de aquilatados valores que la hacen brillar con luz propia, energizada por su altruista espíritu de colaboración, lo cual queda plenamente demostrado en su encomiable labor al frente de la Fundación Bandesir. La ayuda callada al incapacitado. Nuestra compañera en la Red de Instituciones Larenses. La hormiguita que está en todas partes que se le necesite, venciendo obstáculos e impregnando a todos de su increíble actitud positiva.

Realmente no sé cuál es la mejor manera de cómo podría expresar mi sentimiento, que seguro estoy es el sentimiento de todos y cada uno de los integrantes de la Red, motivo por el cual me atrevo, a expresarme sin su previa aprobación, a sabiendas de que somos un foro de opinión que conforma una institución con una estructura horizontal…

Decía Andrés Eloy Blanco: “Cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo”.

A media tarde me entero de la partida física de Pablo, hijo dilecto del Dr. Chiossone y de Yuyita…

Serevuelven los sentimientos…

“La familia Carmona está de duelo, por tanto, la Red de Instituciones Larenses está de duelo”.

Desde siempre he pensado que en momentos como estos las palabras están demás, porque no hay palabras de consuelo cuando el amor está de duelo…