Las voces de Penélope – Kabul

Los tres mil años de existencia deKabul, capital de Afganistán, han tenido resonancias exóticas en la mente occidental. Se le atribuye haber sido una de las ciudades más hermosas, perfumadas e ilustradas.Saib-e-Tabrizi, poeta persa del siglo XVII, dejó escrito uno de los poemas más conocidos acerca de su belleza en medio de la aridez montañosa, las rosas y la arena. Hoy al parecer, ya no quedan sus tulipanes, ni bellos árboles, ni la brillantez de sus ríos, pues siglos de continuas guerras y enfrentamientos políticos y religiosos entre los hombres que la gobernaron e invadieron, destruyeron una buena parte del camino escogido “para alcanzar el paraíso”.

Kabul tiene hoy tiene una población de cerca de 3 millones y medio de habitantes, cuya diversidad étnica de mayoría persa,convive con suníes, tayikos, chiitas, hazaras, pashtunes, sijs e hindúes, a manera de mosaicoexpresivo de la multiculturalidad ydiversidad religiosa, atacada por los talibanes en feroz guerra que incluye la guerra santa e invisibilización de la mujer. Su aeropuerto de modernas instalaciones es sede de las líneas propias y extranjeras, cuyos vuelos se han visto aumentados en la última década. Por sus instalaciones, pasan los numerosos pasajeros de sus vuelos regulares, así como las fuerzas militares de Afganistán, mientras que un poco más allá en la Base Aérea de Bagram, hacen lo mismo los países de la OTAN.

Kabul es hoy espacio de numerosos enfrentamientos cuya complejidad atraviesa lo político, lo cultural y lo religioso. Occidente ha metido suficiente baza con las intervenciones británicas, norteamericanas y soviéticas, contribuyendo conla“radicalización” del extremismo islamista y la pérdida de las características de una ciudad cuyas edificaciones y entorno natural, fueron alabadas en el poema de Saib-e-Tabrizi, del que tomamos dos hermosos versos: “Son incontables las lunas que brillan sobre sus azoteas o los mil soles espléndidos que se ocultan tras sus muros.”

Todos nos preguntamos qué hubiera pasado si Pablo Ernesto Chiossone, piloto cuya preparación le permitió trabajar sin problema alguno en líneas de carácter internacional, no se hubiese encontrado con su horizonte laboral cerrado en nuestro país, cuyosaeropuertos, en especial el internacional de Maiquetía, antes abarrotado de pasajeros y aviones que partían o salían, luce ahora como terminal aéreo de “utilería cinematográfica”, alparecer abandonado cuando los escasos viajeros recorren sus solitarios pasillos y escaleras eléctricasparalizadas, mientras miran por sus grandes ventanas las solitarias pistas que recuerdan por contraste, país, vidas y tiempos mejores. Pablo Ernesto, hijo de la pareja amiga, Yuyita y Pablo Chiossone, cuyo profundo dolor siento, murió muy lejos de casa en un atentado cuyas razones no le conciernen, sujeto de esa especie de azar que le llevaría a trabajar en importante línea aérea de un país, donde lo único seguro para viajar, no son las carreteras sino el avión.

Alrededor de dos millones de venezolanos han partido. Se calcula un 20% de aumento migratorio entre agosto y diciembre del año pasado y que un 30 % de la población joven prepara su viaje. Lo terrible no es sólo la cantidad sino la calidad de los que parten: casi todos egresados universitarios, en cuya preparación, el Estado venezolano ha invertido tiempo y esfuerzo que en el caso de los médicos, es muy alto por requerirse muchos añospara formarlos. La preparación y desempeño de nuestros profesionales, hablan de la calidad de las universidades venezolanas, las que a su vez quedaron sin docentes ni alumnos. Ni carreras o postgrados.¿Qué pasará con los que estudiantes que quedan? ¿Volverán, mis tres hijas que emigraron?

Confieso que al recordar la expresión “Que se vayan”, revivo la indignación sentida cuando Chávez la dijera por TV. La Mítica Kabul nos fue ajena,pero la actual ha estado entre nosotros en la intolerancia, exclusión y desprecio de un sector por el otro. En destruir las incontables lunas o los mil soles espléndidos que pudimos ser los unos y los otros.