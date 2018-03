Las voces de Penélope, mujeres

No es fácil ser mujer en estos tiempos. Ni aquí ni acullá. Incluso en los países desarrollados hay asuntos sin resolver como la violencia de género, potenciadaen países donde las confrontaciones políticas o religiosas, traspasan los muros de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, los cuales incluyen el de pensar diferente y elegir de acuerdo a criterios propios cónsonos con la convivencia. Ha de sumarse que muchos de los derechos ganados con sangre, sudor y lágrimas en algunos lugares del mundo, siguen siendo inexistentes en otros.

Como el percibir un buen salario cuyo monto no se diferencie de acuerdo al sexo, lo que sigue ignorándose en los EEUU y algunos países de la UE, donde el hecho de ser mujer la coloca en desventaja al ejercer profesiones y cargos que en ciertos campos, como los empresariales, pagan un porcentaje de 24% menos de lo que ganan sus compañeros varones. Apenas 5% de los directores ejecutivos de las grandes empresas del mundo, son mujeres.

Apenas hace una cincuentena de años, en estas tierras, ir a la iglesia o a dictar clases en los centros educativos con pantalones, nos estaba prohibido. Si bien los estudios universitarios, estaban abiertos sin limitaciones de género, no sólo no estaban al alcance de todas las que teóricamente podían cruzar sus umbrales, sino que mental y culturalmente, muchos hombres y mujeres, estaban ganados para que tal formación, sirviera para “adornar” sus virtudes y la pared de la biblioteca, mas no para poner en práctica sus conocimientos y trabajar.

Esto último hacía sentir a los maridos en minusvalía, al “no cumplír” con sus deberes de proveedor. Rezagos de tal actitud, se conseguían aún en los años 80 en nuestro país y en mayor grado en los países andinos, en donde la no gratuidad de la educación contribuyó con la decisión de mandar a estudiar a los varones y pocas veces a las mujeres de la familia. Casarse ha sido uno de los objetivos tradicionales de las mujeres, quienes de estudiar, debían escoger carreras docentes, consideradas“propias de su sexo” y dejar a los hombres las de medicina, ingeniería y derecho, por cuanto su actividad posterior de juezas, legisladoras yguardias médicas eran consideradas masculinas o proclives a que su honor y buenas costumbres corrieran peligro, por pertenecer al “sexo débil”.

También definía los oficios escogidos. Sólo recientemente las mujeres se han incorporado como conductoras de trenes, autobuses, camiones y gandolas. Sin embargo, hay países en donde no manejan ni el carrito del mercado ni escogen al marido, ni deciden ser madres e incluso pierden sus derechos sobre los hijos en caso de dejarlas divorciarse.

Según organismos internacionales, ONU mediante, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual por parte de quien en criollo sería, el “hombre de su vida”.La OMS reporta 125 millones de casos registrados de mutilación genital y que el 40% del tiempo de las niñas entre los 5 y 14 años, se dedica a realizar actividades domésticas no remuneradas.

Más de 700 millones, se casaron siendo todavía niñas, según la UNICEF y según la UNESCO, alrededor de 31 millones de niñas siguen sin escolarizarse, permaneciendo 200 millones, analfabetas. La narrativa de las refugiadas e inmigrantes, muestra las dificultades de adaptación de las “invisibilizadas” en el país que las acoge, por encontrarse cautivas entre las demandas familiares propias de culturas en donde la mujer no tiene derechos y la necesidad de insertarse en nuevos mecanismos productivos.

Es ejercicio de optimismo pensar que en Venezuela la igualdad de género proclamada en la C.N, sea aplicada. La crisis económica y la pérdida del tejido social,afecta en la condición física y psicoafectiva en todos los sectores sociales. Somos guerreras queconfrontamos diariamente las dificultades familiares de sobrevivencia, cuidando enfermos y compartiendo con los ancianos, la búsqueda de alimentos, medicinas y atención médica, en inhumanas colas o complicadas diligencias que aun siendo muy duras, no horadan el alma ni la energía de nuestras mujeres, cuya celebración es todos los días del año.