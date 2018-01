Las voces de Penélope – Es un soplo y un derecho, la vida

“Está agotado, no lo hay. ¿Y Por qué dicen que sí los hay?”, insiste, con palabra y gesto enfático, Jacqueline Pérez, aludiendo a las declaraciones de la Directora de Salud Regional, quien negara días atrás como quien niega el sol implacable de este martes 11, que es falso que no haya medicinas para pacientes de alto riesgo. La acera situada al frente al Consejo Legislativo, donde se agolpan todos los manifestantes, es también tribuna de denuncias y reclamos por los Derechos Humanos vulnerados —la vida, aunque sea un soplo es el más importante y por ello los encabeza— mientras Jacqueline, espera junto a otros pacientes crónicos, ser recibida por los diputados regionales.

“Necesitamos la respuesta ya, no para mañana, mi vida está en riesgo y la de cada una de mis compañeros”, afirma con voz que pareciera templarse a medida que avanza en su exposición. “Somos 3500 pacientes trasplantados que estamos en riesgo de morir o perder el riñón.” La mujer que ha salido del edificio de enfrente, intenta dar soluciones que para estos pacientes son harto conocidas y desafortunadamente, inútiles. “El 0800 no responde… a mí nunca me han respondido y el Seguro Social nos ha abastecido el medicamento, pero desde durante 6 meses, nos lo han dado de manera intermitente, un mes llegaba uno, otro mes otro,pero desde hace tres meses ninguno…”

Lo más duro vendrá después. Sin anestesia como corresponde a la crisis de salud en el país. “Nosotros estamos vivos porque alguno de los que han muerto, nos han donado medicamentos y de una manera u otra, hemos resuelto, pero no es porque el Seguro Social o porque el Estado nos ha abastecido el medicamento”, declara a viva voz para que la oigan todos: “Yo quiero que todo el mundo se entere y entienda lo que estamos pasando. Yo hablo por los pacientes renales trasplantados, pero hay muchos pacientes, los que necesitan insulina y no la consiguen. Yo veo como mueren cada día. Yo tengo una tía que necesita la insulina y tengo a mi hermana que no la consigue”.

Pocas veces la primera persona suena tan despojada de yoísmo: “Yo vi morir 5 personas por falta de medicamentos para trasplantados. Yo vi y estoy viendo en diálisis, 20 personas más que regresaron y estoy viendo, 3500 personas en riesgo, porque no tenemos dólares ni siquiera bolívares para ir a otro lugar a comprarlos. Yo estoy vendiendo mis cosas y si quiero seguir viviendo, debo ir hasta Cúcuta a buscar el medicamento. Cómo es posible que podamos vivir con tanta zozobra?”, se pregunta, mientras que su blusa blanca no alude a banderas de paz sino a potentes reclamos: “Todos tenemos familia, tenemos derechos, queremos mayor calidad de vida”. Toma aire, prosigue y pregunta en tono de jaculatoria, letanía, rezo airado: “¿Qué calidad de vida hay con esta zozobra y esta angustia, si al no tomar los medicamentos comienza el rechazo del órgano? Desde hace mucho tiempo llenamos un informe y lo llevamos a la Defensoría del Pueblo, pero apenas ayer nos llamaron, para una reunión con la Directora de Salud, con la gente del IVSS, con la gente que le corresponde ayudarnos. Nos llamaron para una mesa de negociación. ¿Cómo es posible que nos llamen para una mesa de negociación?, pregunta con asombro. Nosotros necesitamos la medicina ya, necesitamos la ayuda ya…

Hace dos años, Miguel Von Dangel, afirmaba al periodista Hugo Prieto acerca de la profanación de tumbas y de íconos, lo que también es válido para cualquier edad: ”A mí me escandaliza más, que los niños se están muriendo de cáncer porque no tienen medicina para el cáncer. Esa sí es una profanación arrecha de la vida”.