Lectura – Arriba

La posición erguida de la especie humana obliga mover la cabeza para poder mirar al cielo. Esta necesaria condición determina su apreciación visual de creer que está viendo hacia arriba. Pero no es así, el “arriba” como el “abajo” en el Universo no existen. Situados en la Tierra miramos hacia la Luna o hacia el Sol, observaremos que tanto la Luna como el Sol se ven arriba; la Tierra en la cual estamos situados, entonces debiera estar abajo. Para comprobarlo, nos vamos a la Luna y desde aquí observamos que ahora es la Luna la que aparentemente debiera estar abajo; porque la tierra desde la Luna se observa arriba. Si todavía dudamos y nos pasamos al Sol, entonces desde el Sol observamos que tanto la Luna como la Tierra se ven arriba.

La posición erguida del ser humano es lo que nos hace ver arriba y abajo en el Universo. El cielo que siempre para nosotros está arriba, se encuentra al frente. Un sencillo experimento nos lo demuestra: cuando nos tendemos de espalda sobre el suelo asumimos la posición horizontal, y entonces el cielo se ve al frente. De modo que la posición incide directamente en la apreciación de la posición del cielo. El cielo en realidad siempre está al frente.

Alexander Friedman, físico matemático ruso, hizo dos proposiciones, la primera: “que el universo parece el mismo desde cualquier dirección de la que se observe”. Y la segunda: “que también sería cierto si se le observa desde cualquier otro lugar.”Estas suposiciones suyas otorgan veracidad a nuestra observación a la certeza de la inexistencia del arriba y del abajo.

El diámetro de nuestra galaxia: “la Vía Láctea” tiene un aproximado de cien mil años luz. Esta inmensidad suya en el espacio donde las estrellas que la conforman se cuentan por ciento de miles de millones, no es inverosímil que nosotros los habitantes de la Tierra, inmersos como nos encontramos junto con los demás planetas que forman nuestro sistema solar, como supone Friedman, siempre a donde miremos hacia el Universo se vea siempre la misma imagen. Ya lo sugeríamos al demostrar que todos los cuerpos vistos desde uno de ellos en el sistema se vean de manera engañosa siempre arriba.

Nuestro sistema solar se coloca en una de las aspas de nuestra galaxia espiral. Lo inmediato para nuestro sistema son sus planetas y el Sol que los rige. Más allá de esto, nos rodean estrellas y más estrellas que tal vez también como nuestra estrella, el Sol, rija cada una de ellas su sistema planetario. De modo que eso del arriba y el abajo son cosas relativas, pero no ciertas.