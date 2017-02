Lectura – Luz solar

Hemos admitido que el Sol propaga luz, pero no es cierto; el Sol, como las demás estrellas, produce y propaga energía. Y energía neutra, pura, invisible e imponderable. De lo expuesto, presumo que a ustedes, mis amables lectores, les ha invadido la duda. ¿Cómo es eso que el Sol produce y propaga solamente energía? Y esa luz terriblemente brillante, transparente y clara que no nos permite mirarlo, ¿de dónde viene? Esa luz terriblemente brillante que difunde el Sol se produce solamente para su área atmosférica, pero no se difunde al espacio para los cuerpos planetarios del sistema.

Abreviaremos cómo se produce, porque solo hay un proceso que siguen todos los cuerpos ponderables del sistema para generar en sus atmósferas sus propias iluminaciones.

La Tierra, como todos los cuerpos ponderables del sistema, tiene su atmósfera; la energía procedente del Sol ingresa en ella para intervenirla y activar en la energía de todas y cada una de las partículas materiales de la masa, la iluminación de esa atmósfera. La activación, mientras la energía se mantenga fluyendo a ellas, las transforma en fotones de luz. Es así como brevemente se desarrolla el proceso.

El desarrollo de este proceso es igual para el Sol y todas las estrellas. De los procesos termonucleares que de continuo se producen en el Sol, se desprende energía, la energía solar además de neutra es invisible, antitérmica e imponderable. Esta energía al ascender desde el cuerpo físico del Sol a su propia atmósfera, va a ingresar para intervenir y activar, en toda y cada una de las energías de las partículas materiales de la atmosférica solar,y transformarla en fotones de luz. Es su propia iluminación; de igual manera sucede con todos los cuerpos ponderables de todos los planetas del sistema para producir su propia luz. Por las noches podemos apreciar su iluminación individual como puntos de luz. Son los hemisferios iluminados de los días de esos cuerpos que se pueden apreciar desde acá en nuestro planeta. Si estuviésemos en otro cualquiera de los planetas del sistema solar, la Tierra, para nosotros, se vería también por las noches como un punto de luz.

Resumiendo, el Sol y todas las estrellas con sus debidos sistema de cuerpos ponderables planetarios, producen y propagan energía para esos cuerpos ponderables de sus respectivos sistemas. Y esta es la razón por la cual se observan por las noches tantos puntos de luz. La luz solar en particular se difunde nada más en su propia área atmosférica. De modo que nosotros la vemos debido a la transparencia de nuestra propia luz. Pienso que sus dudas han sido satisfechas.