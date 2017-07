LECTURA – NO ES CIEERTO

No es cierto que la luz necesite del vacío para desplazarse, como fue propuestopor el físico inglés James Clerk Maxwell quien unificó las teorías de la electricidad y del magnetismo al establecer las leyes generales del campo electromagnético. Su teoría de la luz fue confirmada mediante la demostración experimental de la identidad entre la velocidad de la luz y propagación de la onda electromagnética, la energía.

Einstein acoge de la propuesta de la teoría de la luz y del vacío Maxwell, en su teoría de la relatividad generalizada, el vacío para su desplazamiento y la velocidad; De modo que tanto para Einstein y Maxwell, la velocidad de la luz de 300.000 Km/s. es independiente de la velocidad de la energía, pese a que elmismo Maxwell había confirmado, mediante una demostración, que la velocidad de la energía era también de 300.000 Km/s.

Si hubiese una velocidad propia para el desplazamiento de la luz, el espacio interestelar no fuera oscuro como científicamente ha sido demostrado. Porque esa luz que

vemos iluminar desde las noches de nuestro planeta, en torno a los cuerpos ponderables, y que semejan puntos de luz en el negro cielo espacial, debiera propagarse desde ellos por la oscuridad del espacio para iluminarlo también; pero no es así. Como la atmosfera de los cuerpos ponderables del sistema solar, incluyendo, como es lógico, a la Tierra, es la que se ilumina. Entonces, podríamos considerar al gas de las atmosferas, como el gas contenido en un fluorescente. Vista así la situación: la atmosfera es una gran lámpara de gas. Para que el fluorescente se ilumine, debe llegar hasta el gas contenido en el tubo de vidrio, la energía eléctrica. Para que la atmosfera de los cuerpos ponderables igualmente se ilumine debe llegar hasta ella, la energía solar. En los días, la iluminación varía de acuerdo con el momento. En el amanecer, la energía solar esta tocando la atmosfera y la luz por ello es tenue y suave, pero a medida que el tiempo y el Sol avance sobre el hemisferio, avanza con él la energía a la velocidad de 300.000 Km/s. De esta manera, con el avance de la energía sobre la atmosfera, avanza igualmente la iluminación en el medio gaseoso. Dejando la impresión de que la que se mueve en la luz. El avance de la energía no se puede ver, porque la energía es invisible. La luz, que es un efecto de la energía en la energía de las partículas de gas de la atmosfera, si es observable. Y esto fue lo que no discernió Maxwell en su teoría.