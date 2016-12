Lectura – Ponderabilidad

La energía producida por las estrellas para mantener lleno el continente del espacio-tiempo inercial es imponderable, creando así las condiciones para que funcione en él la ley de la inercia. El continente del espacio-tiempo inercial debe mantener siempre una cantidad invariable de energía. Esta energía es utilizada igualmente por todos los cuerpos ponderables para su mantenimiento vital. La energía sostiene la vida de todas las especies y es vital para las actividades de la masa de los cuerpos ponderables. Su ingreso a las partículas de la masa trueca su condición de imponderabilidad en ponderabilidad. Es decir, de un estado de ingravidez a un estado de gravidez en donde la atracción gravitacional consigue que toda partícula asuma su peso.

La energía que en el estado de imponderabilidad es neutra, pura y limpia, en el estado de ponderabilidad se polariza, asume la manifestación de fuerzas eléctricas: una fuerza positiva y una fuerza negativa. Este cambio no lo origina la energía.Obedece claramente a la estructura de la materia; como se sabe, las partículas materiales de la masa están conformadas por un núcleo y unos electrones que giran en torno a ese núcleo. La energía del núcleo es positiva y la energía en los electrones es negativa. De modo que la energía neutra que debe ingresar a la estructura de la partícula, necesariamente tiene que escindirse, una parte ingresa por el núcleo y asume carga positiva; la otra parte ingresa por los electrones y asume carga negativa. De manera que la energía escindida asume un estado que no es propiamente el suyo. se polariza. Es así como la masa de los cuerpos ponderables en el Universo mantienen, con este cambio, los campos gravitatorios individuales: todos y cada uno de los cuerpos, por ejemplo, del sistema solar, y, en general, todos los cuerpos ponderables funcionan de igual modo. La energía en el Universo es vital y es consumida en su función imponderable en el espacio-tiempo inercial imponderable. Y, en su función ponderable, igualmente es consumida para el funcionamiento vital de las partículas de la masa de los cuerpos materiales, sean planetas, satélites, etc.

Al tratar de la imponderabilidad y de la ponderabilidad hemos expuesto el origen de la energía que llena el espacio-tiempo inercial para la imponderabilidad de los cuerpos en el Universo. Y cómo esa energía se convierte en energía ponderable en los cuerpos ponderables con su ingreso a las partículas de la masa de esos cuerpos. Las cargas eléctricas positiva y negativa son una consecuencia de la polarización de la energía. Hay, pues, un consumo continuado de energía en las masas de los cuerpos que pueblan el espacio-tiempo inercial del Universo.