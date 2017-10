El C.U. cumpliendo su reglamento interno (Art.15-1”), nombró en el cargo de Rector a Nelly Velásquez. Sus estudiantes, CU, Jubilados, Egresados, la inmensa mayoría de profesores, empleados y obreros y comunidades larenses está en pie de lucha ante el nombramiento violatorio del artículo 33 del Consejo Nacional de Universidades,” sin la presencia de alguna autoridad de la UCLA” de nombrar una “comisión” para intervenirla y nombrar a dedo al menos a dos autoridades rectorales.

Recuerdo a todos dos fechas e hitos de lucha por la autonomía y libertad universitaria para la UCLA:

1.- Discurso de Juramentación

“Siempre se puede hacer lo que nunca se hizo”, dice el aforismo N° 99 del Séneca, escrito hace dos mil años. Con esta invocación de optimismo, inicio este documento de análisis universitario, con las primeras palabras del Dr.Ramón Zamora en el acto de Juramentación de la Junta Directiva de Apuco el 24 de mayo de 1985, asumiendo el trabajo por el ser humano y su entorno: el profesor, la profesora y su medio.

A continuación recordó: “Acabamos de concluir un conflicto cuya complejidad insinúa que debemos comenzar por la Universidad, inmersa en Venezuela, la concepción Nacional de la Universidad está confusa, si hacemos una mirada rasante en el período democrático encontramos:

-Un Presidente de la República, no Universitario, que definió a los egresados universitarios como “Doctores cabeza de ñema”.

-Otro Presidente, Profesor Universitario, ordenó un asalto bestial a la Institución Universitaria UCV, y una vez restituida en sus funciones le amputó y dejó sembrado en el jardín botánico el recuerdo permanente de la fuerza de las armas como control de la casa del pensamiento.

– Otro universitario, dos veces Ministro y organizador de un partido político extinto, sostiene que la Universidad “es una institución sin vigencia.”

“Es tarea de todos trabajar en el sentido de que la Universidad como máxima expresión del saber y del pensar, está obligada a someterse a un análisis profundo y permanente.No se compadece un país democrático con un gobierno democrático, una Universidad donde la mitad de sus integrantes no tienen la menor oportunidad de participar en la conducción de la misma. Sin embargo, dada las condiciones personales del equipo rectoral, abrigamos la esperanza que muy pronto brillará en el horizonte la luz de la igualdad, principio universal que fue bandeja de la Revolución Francesa y, con ella, sepultada la Edad Moderna, cuyo símbolo fue el Rey.”

2.- Asamblea General de Profesores UCLA

En Junio de 1985 ante la renuncia del Dr. Carlos Zapata como Rector de la UCLA ante el nombramiento de Ricardo García de Longoria como Rector,por el gobierno de turno, se llevó a cabo una “Asamblea General de Profesores” donde opinaron el Rector Longoria defendiendo su nombramiento y hablando claro:

“Me comprometo con Uds., a que en un plazo no mayor de 90 días le presentaré un proyecto al Ejecutivo Nacional donde se exponga la nueva realidad de la Universidad, donde el Consejo Universitario, deje de ser un órgano asesor del Rector y se convierta en un órgano ejecutivo, tomando decisiones con participación de los profesores, de los estudiantes, con participación de los egresados, tal como lo establece la Ley de Universidades en cualquier Universidad.”…y …“lo cumplió”

En dicha Asamblea, intervinieron muchos profesores, entre ellos Alexis Guerra, Hugo Rivas Carnevali, Otoniel Hidalgo, Ramón Gómez, Fredy Villareal, Mariela Peraza de Torres, Pedro Jiménez Armas, Nelson Mujica, Wiston Sealy, María Estela Marante, Juan José Ostériz, el profesor Aguiar, Rafael Valera, Ennodio Torres, Hermes Bravo, Hugo Leyva, Alberto Perdomo, José Furiati, Agustín D´Ongia, etc….