Manzanita a la buena de Dios

La parroquia Buria del municipio Simón Planas es la cuna de Barquisimeto no obstante está ubicada en las entrañas del Estado Yaracuy, lo cual la convierte en tierra huérfana de asistencia oficial. Sus suaves laderas, excelentes drenajes naturales, abundante agua, clima benigno y tierras aptas para el trabajo mecanizado la convierten en excelente cuenca ganadera. Virtud que mostraba con claridad hasta hace pocos años cuando producía 50 mil litros de leche al día.

Tanto así era su fortaleza en materia láctea que allí construyeron un centro de acopio y factoría de derivados lácteos inaugurada nada menos que por el extinto Presidente Hugo Chávez. Hoy día en Buria, cuya capital es Manzanita, apenas si llega a los diez mil litros de leche diarios y al centro de acopio arrimarán unos mil litros, lo cual lo convierte en un negocio absolutamente quebrado y a cuyo personal se le paga con una nomina externa.

La pregunta es obvia, qué pasó en Manzanita para que tuviera una merma del ochenta por ciento en producción de leche cuando los estimados gubernamentales es que subiera a ochenta mil litros diarios y para ello se invirtieron varios millones de dólares en créditos y se cancelaron altos honorarios a profesionales de Irán y Cuba para que colaboraran con el auge allí planificado.

La respuesta es rutinaria. Invasiones, inseguridad, inflación de costos y precios regulados, falta de medicinas y alimentos y sobre todo abandono.Un abandono que se expresa con nitidez con la absoluta impunidad con la cual actúa el hampa en Manzanita, al punto que los malandros tomaron todas las canchas deportivas como centros de operación y le impidieron el acceso a los muchachos que allí practicaban deporte.

Y el hampa no ha tomado otros lugares públicos porque la presencia de la Guardia Nacional se los ha impedido. No es permanente pero la acción militar ha mitigado un poco la ausencia de autoridad coercitiva en esta Parroquia, con todo y que deben actuar con limitaciones debido a que es política de Estado no intervenir frente a casos donde se violen derechos de propiedad.

A este respecto pongamos dos ejemplos que en su contraste explican lo que pasa en Manzanita con este derecho de propiedad. A Nelson le sitiaron su finca y estaban a punto de tomar posesión de ella. Se reunió con los invasores y les pregunto qué querían, a lo cual le respondieron que sembrar frijoles. Les respondió que buscaran la semilla y los fertilizantes y que él les prestaba la tierra, se las preparaba con sus tractores y con su personal les aplicaba los abonos. Que ellos solamente tenían que vigilar no les robaran su cosecha y que al final recolectaran todo para ellos y que él no quería ni un kilo de frijoles. Frente a esta oferta inesperada le contestaron que también querían la casa. Irritado Nelson les dijo, el que entre es hombre muerto. Por mostrar esta posición a Nelson no lo han invadido.

Por otro lado a Julio lo invadieron porque permitió sin protesto que nada mas comprar le corrieran la cerca. En todas las instancias oficiales le dicen que esa tierra es de su propiedad y que saque a los invasores. La policía y guardia nacional no actúan para resguardar su derecho. Le ofrecen alternativas individuales para rescatar su finca pero él se niega porque es un hombre pacífico que todo lo quiere hacer apegado a la ley. Total, no tenemos Estado de Derecho. Manzanita está a la buena de Dios.