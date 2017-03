Mensajes salomónicos – El costal de la vida

Cada ser lleva encima de los hombros un costal muy pesado, y en el camino de la vida tiene que ir botando ese peso, gramo tras gramo.

Sin embargo, se les hace cuesta arriba a los humanos ir acentuando ese peso en los hombros, para que cada ser cumpla lo escogido en su vida.

Cada escogencia requiere un cumplimiento y cada cumplimiento, al ser realizado, es un peso menos. Esto no es un símil, no es una alegoría; es una gran verdad que no logra asimilar la mayoría de los seres humanos.

Estas enseñanzas tan profundas en su esencia, a la vez son sencillas a la hora del cumplimiento: se explican siempre a los seres en el afán de botar los pesos pesados y cargar pesos ligeros, con el propósito de andar con más libertad en el camino.

Con frecuencia mi madre decía: “Hijo, quítate ese peso de encima y deja de estar preocupado, que se te nota en la cara.

Sabed, hijo mío, que todo requiere un esfuerzo, porque en este mundo no se obsequia nada. Hay que merecerlo todo, y ese merecimiento se mide por las actuaciones; los hechos son las monedas que circulan en su ambiente, para otorgar a cada quien lo merecido, conforme a la soberana justicia genuina de la vida”.

Os digo, esforzaos, pues es su deber. Por cada esfuerzo que hagáis, irás descargando el peso del costal.

Os digo, cuando su costal está ligero, su conciencia estará libre.

Cuando su costal está pesado, su conciencia estará apresada, encarcelada.

Salomón Zammar

[email protected]