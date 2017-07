Todo o nada – “Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede sobrevivir”. Marcos 3:24

“Mientras se ponga sobre la mesa el todo o nada por parte de la oposición, vamos a ser aplastados por las armas”. Estas fueron las palabras usadas por Rocío San Miguel en respuesta a la pregunta que le hicieron sobre su pronóstico para los próximos días en Venezuela. Recordemos que esta mujer es abogada, defensora de Derechos Humanos, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el tema militar en Venezuela.

Recientemente un grupo de venezolanos calificados le presentaron al país un documento denominado “Llamado al entendimiento nacional”, en el cual intentan hacer un llamado al liderazgo de Gobierno y Oposición a un entendimiento que restituya el Estado de Derecho e interrumpa el Estado de anarquía en el que se encuentra la nación. Rechazan la Asamblea Nacional Constituyente e insisten en la necesidad nuevamente de la presencia del Vaticano, así como de cuatros países amigos que ayuden a resolver el conflicto en el que se encuentra Venezuela.

Lamentablemente este documento pasó por debajo de la mesa. Venezuela vive un momento elevadamente pasional que no permite que las partes en conflicto usen la razón para dirimir una crisis que a mi modo de ver se ha reducido a una lucha pequeña del poder por el poder, cuya consecuencia es el sufrimiento de la inmensa mayoría de los venezolanos.

Los últimos estudios de opinión coinciden en que aproximadamente entre el 70% y 90% de los venezolanos quieren una salida en paz, sea por elecciones, entendimiento, acuerdo o negociación. Los venezolanos prefieren una salida conciliada a un enfrentamiento que los conduzca a un escenario de peores consecuencias al actual.

Según Datanálisis 73% prefiere ser convocado a unas elecciones generales que a una ANC. La encuesta Percepciones Ciudadanas elaborada por el Centro de Estudios Políticos de la UCAB nos dice que 79% de los venezolanos desea que el cambio en Venezuela ocurra por elecciones. Según Hinterlaces 58% de los venezolanos estarían de acuerdo con elecciones presidenciales en el 2018. Todos estos resultados se repiten una y otra vez en cada estudio de opinión que se hace en Venezuela.

Esta cifras nos llevan a dos conclusiones: una buena y otra mala. La buena es que hay una profunda cultura de paz en la sociedad venezolana y la mala es que el comportamiento de nuestro liderazgo político no es cónsono con ese sentimiento nacional de encuentro y reconciliación. No hay duda de que Venezuela es un pueblo pacífico que prefiere los matices desprendidos de la mezcla multicolor al rígido blanco o negro que resuelve, pero no construye.

La apuesta en los siglos por venir será la de abonar tierra fértil y sembrar semillas de líderes comprometidos con el país, con un alto sentido de patria y amoroso desprendimiento por su pueblo, capaces de colocar al todo por encima de la parte. El poder tiene que ser compartido y puesto al servicio de la sociedad, abierto de par en par para quien quiera ejercerlo, sin egoísmo ni arrogancia.

La apuesta del “todo o nada” podrá resolvernos el hoy pero complicarnos el mañana. La apuesta correcta es “todos o todos”, por complicado que parezca. Es la apuesta que en corto o largo plazo garantiza la PAZ y el triunfo de todos”.