Nada te turbe

Inmerso en las tormentas emocionales de una Navidad sin alegría, sin fuegos artificiales, sin estrenos, sin juguetes y rodeado de relatos tristes, pude sacudir la desesperanza tras el contagio de optimismo de personas allegadas, en lo cotidiano presencial o virtual, quiénes elevadas sobre el entusiasmo de la fe pronostican desde su corazón cambios favorables para el 2017.

Mi ahijado Valerio Ramirez, alto ejecutivo de las finanzas, tiene múltiples ofertas de trabajo en el exterior y al preguntarle por qué las rechaza me dijo.” Yo no quiero una patria de repuesto, soy venezolano, mi esposa es venezolana, mi hija es venezolana, mis padres son venezolanos, mis planes de vida tienen que ser obligatoriamente venezolanos. No podemos llorar el país que perdimos, tenemos que luchar para construir el país que queremos.”.

En la reunión de fin de año del equipo de Perfil Agropecuario el doctor Armando Sánchez, siempre acompañado por Luis Herrera Campins, pronunciô unas palabras apasionadas e inteligentes sobre nuestra realidad y el compromiso que debemos tener los venezolanos para encarar el futuro.”Ahora Perfil Agropecuario será un programa que transmitido por Televen tendrá impacto a nivel nacional, es obligación de este equipo convertirlo en una herramienta profesional y espiritual para la construcción de una patria donde todos tengamos alimentos. No es hora de lamentos que nos confinen en el pesimismo, es hora de unirnos para cambiar y rescatar con esfuerzo el autentico significado de la palabra Patria.”

Muchos han sido los testimonios de valentía moral que me han quitado la cojera sentimental de estas navidades y dentro de estos formidables estímulos imposible soslayar el magnífico reencuentro del movimiento cultural caroreño con El Impulso, gracias a la iniciativa de José Ángel Ocanto Melendez, quien junto a Carlos Eduardo Carmona fueron anfitriones extraordinarios y heraldos de nuevos y mejores tiempos. El ambiente de fraternidad caroreña que allí se vivió con cuatro niños como principales actores fue abrir ventanas gigantes para que el porvenir nos adelantara una sonrisa. Y dentro de esta fiesta tutelada por la estética, unas palabras proféticas de Humberto Oropeza.”El Diablo es el padre de la mentira. Ellos son la mentira y la mentira nunca ha triunfado sobre la verdad. Como dijo Jesus, la verdad nos hará libres”.

Todas estas sensaciones positivas tuvieron para quien escribe un resumen estupendo en la grata coincidencia entre mi hermana Albita, profesora de la ULA quien con tres doctorados aun dudaba, y la estimada vicerrectora de la UCLA Nelly Velásquez, quienes colocaron en sus espacios virtuales las primeras líneas de un poema de Santa Teresa de Jesus,el cual es un himno católico que todos podemos entonar como un canto de esperanza para retar y vencer al abismo anunciado: Nada te turbe, Nada te espante, Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia Todo lo alcanza; Quien a Dios tiene Nada le falta: Sólo Dios basta.