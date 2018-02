¿No hay salida?

La cantidad de estudios y artículos de prensa que he leído desde comienzos de este año 2018, han sido francamente desesperanzadores.Y no porque no tengan razón, la tienen, pero precisamente por eso, preocupa mucho lo que analizan y vaticinan para Venezuela. Pareciera no haber salida, por lo menos salida pacífica, de esta situación política, social y económica que nos afecta a todos los venezolanos. No parece haber manera de enfrentarla, siempre llegamos al mismo punto de partida, un gobierno autocrático, soberbio, destructor, comprometido con lo peor del mundo, tramposo, incapaz de reconocer y oír al adversario y siempre se sale con lasuya: continuar en el poder. Nunca creí en los diálogos o las negociaciones de la oposición con este gobierno, pero la presencia allí de los cancilleres de varios países hermanos, la presencia de asesores muy calificados llevados por el sector opositor, me abrieron la esperanza de una posibilidad de salida negociada a esta situación.Todo ha sido en vano. Hasta el momento de escribir estas líneas parece que todo se perdió.

El régimen con su proverbial falta de escrúpulos, anuncia que ya se firmó un pre-acuerdo, “sólo faltan pequeñas precisiones que haremos en los próximos días”, dijo Jorge Rodríguez. A esta declaración, respondió Julio Borges inmediatamente, diciendo que es falso ningún pre-acuerdo ha sido firmado. Y el país confundido. Continuarán las conversaciones en Caracas, pero todo indica que habrá más pérdida de tiempo. Entonces, cuál podrá ser una salida a esta grave crisis? Personalmente y lamentándolo mucho, no creo que vaya a concertarse ninguna salida, lo cual no excluye mi reconocimiento a quienes en nombre de los sectores democráticos, han acudido de buena fe a buscarla.Fueron engañados? Creo que sí, quizás en eso influyó la presión internacional que les pidió se sentaran a negociar. Hoy, frente a nuestros ojos, tenemos unas cancillerías que se retiran de la mesa de negociación, ya no serán garantes de ningún acuerdo, conocieron en carne propia, la catadura moral del régimen venezolano. Como venezolano siento vergüenza al presenciar el espectáculo que este gobierno ha dado ante el mundo, nada lo retiene a la hora de engañar y manipular. La convocatoria a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del año es la demostración más palpable de la trampa ya montada por el gobierno con todos los organismos que le son incondicionales.

A todo lo expuesto en materia electoral, hay que agregar las amenazas a los obispos por sus valientes documentos y homilías; la pena de muerte aplicada sin juicio ni defensa, ni sentencia a Oscar Pérez y compañeros; la detención arbitraria de un anciano de 84 años de edad, valiente y certero en sus opiniones; la súper inflación indetenible y desbocada, la escasez de bienes de toda naturaleza, la falta de medicinas e insumos médicos y por supuesto las muertes de enfermos de todas las edades. Acudo a mi fe en Dios para pedirle ayuda y a los países amigos. Venezuela sin salida.

¿No hay salida?