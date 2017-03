El ojo del escorpión – Alfonso Saer en Duaca

Atravesó pausadamente el umbral del colegio Padre Díaz. Buscaba encontrarse con amigos que han disfrutado de su narración por décadas. El maestro del micrófono Alfonso Saer llegó a Duaca con la ilusión de tener contacto con un pueblo que admira su magnífica labor. Cumplía así con el compromiso de hacer la actividad programada luego de terminar la temporada.

Nos correspondió la presentación pormenorizada de algunos hechos relacionados con su brillante trayectoria profesional, así como de interesantes anécdotas del deporte, desconocidas para el respetado auditorio que plenó el salón. Escuchamos con admiración la cátedra que nos dio con respecto a sus dos grandes pasiones: beisbol y ciclismo.

Dos actividades que se cruzan en su alma como las trepidantes escaladas en donde el incesante pedaleo desafía las fuerzas. Mientras los kilómetros son abanicos de horizonte profundos, que pincelan los colores nacidos de la acuarela de la vida. Desgarro de almas que hacen el último esfuerzo por no desfallecer. Es la jugada sensacional en el juego en donde las tribunas son un jolgorio. La gran atrapada que queda impregnada en la garganta privilegiada de un portento barquisimetano. Sus dos amores deportivos mantienen su romance en el corazón del gran Alfonso Saer.

Con maestría fue definiendo los temas con mucha claridad y juicio certero. Su voz fue impregnándonos con el ímpetu de quien desgrana su vida en el anecdotario de sus pasiones. La trayectoria dibujada entre tantos hechos, que son abigarradas formas de una historia que forma parte de miles de otras; que comparten su inquietud periodística siendo miembros de sus proezas como hombre del deporte. Sin ninguna duda hablamos de uno de los narradores deportivos más importante de todo los tiempos.

En el mismo álbum de acreditados personajes como: Francisco José Cróquer, Delio Amado y Carlos Tovar Bracho. Está su nombre en letras relucientes de un éxito atronador que se incrementa con los años. Esas leyendas que partieron le entregaron el podio a este larense entrañable sembrado en el corazón de tantos hogares. Es la compañía que marca un derrotero de palabras que se hacen imágenes en los aficionados ávidos de reverdecer laureles. Su gran calidad como relator es ampliamente reconocida por expertos y simples seguidores de sus transmisiones. Al igual que sus columnas semanales siempre bien documentadas y escritas con un estilo que gusta.

Esa versatilidad lo hace casi único. Sus grandes referentes en la profesión escribieron poco, salvo algunos editoriales de Delio Amado León como figura del recordado Sport Gráfico, al igual que artículos puntuales de Carlos Tovar Bracho.

Definitivamente su fuerte no fueron el arte de la palabra escrita, la de ellos llegó en sus calificadas voces. Saer combina ambas herramientas con gran destreza. Inclusive les complica el trabajo a los comentaristas que están en sus transmisiones. Su gran destreza descriptiva hace que su magnífica narración no termine en la jugada, sino que el mismo la complementa con su opinión. Muchas veces su compañero termina repitiendo lo ya expuesto. Eso no pasaba ni siquiera con aquellos que los aficionados inmortalizaron.

Un verdadero éxito se anotaron los organizadores. En primer término la Asociación de Escritores del estado Lara (Asela) seccional Crespo, que preside Francisco Cambero, quienes en alianza con el Ateneo Kotepa Delgado, en donde se desenvuelven brillantes trabajadores del quehacer cultural como: profesora Gloria Peña de González, ingeniero Jesús Dugarte, profesora Miriam Chirinos, ingeniero Lucas Giménez, escritor Alexis González, y el profesor Williams Moreno. Impulsaron el evento. Al igual que la Casa de la Cultura de El Eneal y el movimiento Duaca2020. Como cierre estelar llegaron las palabras del cronista oficial de Duaca doctor Reinaldo Rojas. Hizo una excelente intervención para significar la importancia del deporte en nuestra ruta al cuatricentenario de la Perla del Norte. El historiador con la brillantez que lo caracteriza nos lleno de positivismo. El contar con su talento es un lujo para construir un futuro promisor, este baluarte y orgullo nuestro también la sacó de jonrón…

