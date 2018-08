OPINIÓN A la carga todos por el bien

Disfruto en grande cuando mi artículo se nutre de las admiraciones, lo positivo y las buenas noticias que están por encima de los agoreros y los que apuestan a la desesperanza y a la destrucción, por ejemplo esta semana los que apostamos al bien el país ignoramos todas las malas noticias por supuesto son mayorías, tuvimos la oportunidad y suerte de una semana en positivo y copados de buenos discursos, creativos, buen lenguaje, esperanzador nada de ofensas y buscar enemigos, todo totalmente distintos a los estados implantados hoy casi que por decreto, ejemplo fue un éxito y un gustazo el foro extraordinario cátedra abierta Barquisimeto Ciudad inmóvil auspiciado por los consejero de la ciudad.

Donde personas de primerísima, unidos en busca de lo mejor para el Estado Lara, Ciudadanos que impulsan acuerdos de convivencia y paz que a corto plazo tendrán unas respuestas favorables o la nobleza de este grupo de calificados dirigentes preocupado por una vida mejor para todos; este foro del transporte hoy muy golpeado se desarrollo al alto nivel todos unidos en una simbiosis donde todos apuntan en busca del bien y las soluciones y no a las confrontaciones que los consejeros de la Ciudad no desmayar, ni dando un paso que no sea donde buscamos un Estado modelo y orgulloso, donde los ciudadanos sobresalientes, lideres, incansables, que están a tiempo completo a darle frente a lo que sea ayudar a las soluciones pacifica que sirvan para la visión y la credibilidad de las personas afectadas a la atención a sus problemas, buena parte de la región Centro Occidental que estuvieron presentes demostraron que si saben defenderse y sus discursos, apuestan que la unidad está por encima de todos los atropellos y unidos sin violencia viene la solución de todo sin excepción seremos un país de éxito, creíble, apetecible y es ahí a donde apuntan los consejeros de la Ciudad.

Nuestra apreciada Dra. Nelly Cuenca de Ramírez, invitada de honor el martes pasado de la Red de Instituciones Larense ósea la casa hogar donde hacemos vida (53) Cincuenta y tres instituciones unidas y dispuesta a ser parte de las soluciones, fue recibida con aplausos y abrazos como se merece esta líder comprometida, leal de las causas noble del país, nuestra querida Nelly como lo llamamos familiarmente quienes la admiramos y respetamos, afianzado en la dignidad y el respeto para tener fuerza de defender nuestros derechos y hacer respetar nuestros disentirhoy con su proyecto Creemos en Alianza Ciudadano, proyecto que le auguro todo el éxito posible, primero por sus fundadores que siempre alienta con sus propósitos de inventar por estar estos sobrecargados de amor, buenas intenciones, pasión, voluntad y es difícil no acompañar a esta líder de recia voluntad y dar gracias a Dios por tener una Nelly que nos cuida, nos defiende Gracias Dra. Cuenca, como no voy a agradecerte si me alimenta de la admiración y no tendría espacio para escribir tanta gente que quedan y su tarea es recia por un bien para todos.

Así como también en la noble, hospitalaria y productora de alimentos copiando a nuestro amigo Dr. Manuel Cipriano Heredia Concha, se reunió la alta dirigencia del sector productivo en Barinas, una hermosa y productiva asamblea de la Federación Nacional de Ganaderos(Fedenaga) presidida por su presidente dinámico y asertivo Armando Chacín, la casa full y todos pensando igual, trabajar unidos por el bien del país, buscar soluciones, evitar confrontaciones, defender nuestros predios la producción que todos necesitamos cuidar nuestros espacios, respetar a los demás, sin dejar de estar preocupados por el país, pero apuntando a la unión buena soluciones a los problemas del país y al éxito de todos a volver hacer admirados y no expuestos al descrédito a eso apuesta el sector primario-

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país.