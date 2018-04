OPINIÓN ¿Crisis?

“El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria…

Que el tener ganancias es reprochable es un concepto socialista. Yo considero que lo verdaderamente reprochable es tener pérdidas…

El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria…

Ningún sistema socialista puede ser establecido sin una policía política…

Los primeros cristianos decían todo lo mío es tuyo…

Los socialistas dicen todo lo tuyo es mío…”

Sir Winston Churchill (30-11-1.874/25-01-1.965)

Winston Leonard Spencer Churchill, fue uno de los políticos más carismáticos y reconocidos de la historia, líder indiscutible que comando las fuerzas armadas aliadas que salvaron a la Tierra del holocausto Nazi, aberrante ideologización basada en el fanatismo y el nacional-socialismo. A cuenta de la crisis, los impuestos y el Valle de los Caídos, algunas de sus frases célebres resultan plenamente actuales en días en que los temas citados ocupan las portadas de los periódicos mundiales.

Es incomprensible la crisis que enfrentamos en la nación que tiene los mayores recursos económicos en materias primas para el desarrollo: petróleo, hierro, bauxita, oro, coltán, entre otros; que ha dispuesto de tierras fértiles, agua dulce abundante y de un clima caracterizado por la eterna primavera; Que ha dispuesto del talento humano necesario y suficiente, en cuanto a calidad y cantidad comprobadas; plenamente capacitado, excelentemente formadotécnica y profesionalmente, lo cual ha sido continuamente demostrado, antes de que ocurriera este desastre y ahora cuando es reconocido en el exterior.

Los diagnósticos están hechos y las soluciones han sido propuestas y actualizadas continua, constante y reiteradamente, por los ciudadanos a quienes, despectivamente, se nos tilda de opositores y, yo… me auto denomino “opositor”, por cuanto me he opuesto, me opongo y me seguiré oponiendo a la imposición de ideologías y de políticas económicas y sociales comprobadamente desfasadas y fracasadas en todas las regiones del mundo donde se han pretendido instaurar.

“Existen dogmas e ideologías que son utilizadas por los tiranos para esclavizar a los pueblos en nombre de los pobres”.

Los recursos naturales renovables y no renovables de los cuales hemos dispuesto los venezolanos en cantidades inmensas, algunas sin ser cuantificadas aun; dádivas Divinas otorgadas por la benevolencia del Todopoderoso que llamamos Dios, han sido despilfarradas, y malgastadas; se han utilizadas desproporcionadamente, siendo regaladas a algunos países para lograr apoyo internacional y/o, la delincuencia corrupta e impune se ha apropiado de ellas en formas vulgares, oprobiosas y hasta burlonas de asalto al erario público…

El talento humano formado en nuestras escuelas técnicas, universidades o capacitado en la industria privada, huyendo del hambre, la miseria, del desabastecimiento de alimentos y de medicinas, del deterioro de los sistemas de salud y la ausencia de elementales servicios públicos; buscando desesperadamente un futuro mejor, del bienestar y seguridad personal y de su familia, ha llegado a constituir una diáspora, que ha creado problemas internacionales.

No va ser fácil acabar con la anarquía premeditada. La solución está en las acciones que, con probidad hagamos quienes amamos la libertad y la democracia…